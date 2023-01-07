Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ Проти Трампа подали позов через смерть поліціянта під час штурму Капітолія, - NYT

Проти Трампа подали позов через смерть поліціянта під час штурму Капітолія, - NYT

7 січня, 2023 субота
19:27
Світ Дональд Трамп

Проти експрезидента США Дональда Трампа подали позов через смерть правоохоронця під час штурму Капітолія. Позов подала давня партнерка загиблого

Про це повідомляє The New York Times.

"Жахливі події 6 січня 2021 року, включаючи трагічну, протиправну смерть офіцера Сікніка, були прямим і передбачуваним наслідком протиправних дій відповідачів. Відповідачі несуть відповідальність за травми й руйнування", - йдеться у позові, який потрапив до видання.

Відомо, що від колишнього голови Білого дому й ще двох звинувачених у нападі на офіцера - Джорджа Таніоса та Джуліана Елі Хатера, вимагають 10 млн доларів відшкодування. Позов подала давня партнерка загиблого офіцер Сікніка - Сандра Гарза.

Офіцер Сікнік помер на наступний день після нападу, однак судмедексперт постановив, що це сталось через "численні інсульти", які сталися через кілька годин після протистояння натовпу, однак "вони зіграли свою роль у його стані".

Гарза переконана у тому, що Трамп є винуватцем насильства, яке сталося під час штурму Капітолія, у позові цитуються висновки комітету палати представників в яких йдеться про те, що комісія "зробила низку кримінальних направлень" проти колишнього президента на основі своїх висновків про "достатні докази одного або більше потенційних порушень".

Зазначається, що прессекретар Трампа назвав позов безпідставною атакою, Елі Хатер вже визнав себе винним у нападі, а Джордж Таніос  визнав себе винним у скоєнні проступку.

  • 6 січня обидві палати конгресу США перервали засідання на тлі масового протесту біля Капітолія, де проходило засідання конгресу по затвердженню результатів виборів. Протест переріс у сутички з силовиками, а потім демонстранти прорвалися до будівлі Капітолій.
  • В результаті протестів у Вашингтоні загинули чотири людини, у лікарні від ран помер поліціянт, що захищав будівлю Капітолія.
  • 18 липня стало відомо, що Трампа можуть засудити за штурм Капітолія у січні 2021 року.
  • 19 грудня ЗМІ повідомили, що спеціальний комітет палати представників США рекомендував міністерству юстиції звинуватити Дональда Трампа у злочинах за чотирма статтями в рамках справи про штурм Капітолія.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Дональд Трамп
США
Читайте також:
5 січня, 2023 четвер
"Не зможуть пропалити броню російських танків": військовий експерт Катков пояснив призначення французьких бронемашин AMX-10 RC
Предстоятель УГКЦ Святослав
7 січня, 2023 субота
"Хай новонароджений Спаситель принесе нам свої благодать, світло, мир і надію", - різдвяне привітання очільника УГКЦ Блаженнішого Святослава
Епіфаній, Митрополит Київський і всієї України
6 січня, 2023 п'ятниця
На засіданні синоду дозволимо повністю перейти на новоюліанський календар тим парафіям, які вирішать це зробити, – глава ПЦУ Епіфаній
Київ
-7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.04
    Купівля 40.04
    Продаж 40.75
  • EUR
    Купівля 41.4
    Продаж 42.56
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, субота
7 січня
20:23
хакери
"Розвиток морального потенціалу суспільства": у Білорусі узаконили цифрове піратство
20:06
OPINION
Юлія Нікітіна
Ми тепер "нація трьохсотих"
20:01
російські військові окупанти
Окупанти впровадили цілодобові комендантські дні: Федоров прокоментував ситуацію в Запорізькій області
19:22
Лутугине
В окупованому Лутугиному стався вибух на газовій магістралі, - росЗМІ
19:07
санкції
НАЗК закликало накласти санкції на французьку компанію Bonduelle
18:43
Радбез ООН
Рада безпеки ООН проведе чергове засідання щодо України наступного тижня
18:12
Президент України Зеленський
Добронравов зі "Сватів", Петросян, Міхалков та інші: Зеленський ввів санкції проти 119 артистів РФ
18:08
Британія coronavirus
Прем’єр Британії скликав термінову нараду через переповнені лікарні й сплеск захворювань на коронавірус
18:04
OPINION
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Ракети колись закінчуються, а гідність – ніколи
17:55
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський призупинив громадянство 13 єпископів, архієпископів та митрополитів Московського патріархату, - ЗМІ
17:38
Луганщина
На Луганщині партизани знищили залізничну колію, якою росіяни підвозили військову техніку
17:14
Ексклюзив
російські військовослужбовці , оператори БПЛА
Розслідувачі встановили 4 росіян, які запускають "шахеди" по Україні, - журналістка сайту "Наші Гроші. Львів"
17:14
Матеуш Моравецький
Польща домовляється про коаліцію для постачань Україні танків Leopard 2
17:01
Російські військові скуповуються у Білорусі
У Гомелі російські окупанти скуповують теплі шкарпетки та білизну, - ЗМІ
16:49
В Україні назвали головне слово 2022 року
16:48
Alibaba
Засновник Alibaba відмовився від повного контролю над Ant Group, - Bloomberg
16:37
Руслан Малиновський
Малиновський переходить до клубу, який вигравав Лігу чемпіонів
16:32
санкції проти Росії
На головній площі Маріуполя зірвали російський триколор, - радник міського голови Андрющенко
16:30
Китай
У Британії в урядовому автомобілі знайшли китайський пристрій стеження, - ЗМІ
16:22
Ексклюзив
Реджеп Тайїп Ердоган
"Безпека, енергетика й регіональне лідерство": експерт із питань зовнішньої політики Хара про інтерес Туреччини в перемовинах України з РФ
16:20
Світовий банк
Світовий банк попередив про високий ризик глобальної рецесії у 2023 році
16:07
Танк Leopard
Президентка Європарламенту Мецола підтримує передання Україні танків Leopard
16:06
OPINION
Олександра Федорів
Мати гонор - значить "бути"
15:58
Артем Бондаренко та Карім Бензема (праворуч)
Екстренер "Шахтаря" хоче запросити до клубу АПЛ ще одного українця
15:58
Митрополит УПЦ МП Павло стоїть перед шлагбаумом у Лаврі
"Пред'явіть перепустку": журналісти показали, як митрополит УПЦ МП Павло стоїть перед шлагбаумом у Лаврі
15:51
коктейль Молотова
У Марселі двоє чоловіків кинули коктейлі Молотова у посольство Туреччини
15:36
Ексклюзив
обстріл Херсонщина
В ніч на 7 січня росіяни обстріляли окуповані території Херсонщини, - депутат облради Хлань
15:36
Андрій Лунін
Український голкіпер Лунін відмовився залишати "Реал" заради іншого топклубу
15:32
міни
В Україні створили карту вибухонебезпечних територій
15:03
патріарх Кирил
Патріарх РПЦ Кирил назвав українців та росіян "одним народом, який намагаються розділити зовнішні сили"
14:45
Фінляндія
Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України
14:44
OPINION
Олег Манчура
Наші взяли Лавру
14:43
Віктор Орбан
Захід розпочав нову "холодну війну", тому Угорщина має підтримувати відносини з його ворогами, - прем’єр-міністр Угорщини Орбан
14:29
Єнс Столтенберг
Норвезький парламентарій висунув Столтенберга на Нобелівську премію миру
14:23
Емманюель Макрон та Дідьє Дешам (на передньому плані)
Збірна Франції визначилася із майбутнім Дешама на посаді головного тренера
14:19
Пес Патрон у львівській лікарні
Вийшла перша серія мультсеріалу "Пес Патрон"
14:12
єврейська громада україни
Ізраїль наклав санкції на Палестину у відповідь на її звернення до Міжнародного суду ООН
14:11
Зеленський показав світлини з Бахмута
Під час "різдвяного перемир'я" армія Росії вже вбила двох та поранила 13 жителів Бахмута
14:02
OPINION
Орест Сохар
Парадокс Макрона
13:49
Іран
В Ірані через протести стратили ще двох людей, - The Guardian
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV