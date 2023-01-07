Про це повідомляє The New York Times.

"Жахливі події 6 січня 2021 року, включаючи трагічну, протиправну смерть офіцера Сікніка, були прямим і передбачуваним наслідком протиправних дій відповідачів. Відповідачі несуть відповідальність за травми й руйнування", - йдеться у позові, який потрапив до видання.

Відомо, що від колишнього голови Білого дому й ще двох звинувачених у нападі на офіцера - Джорджа Таніоса та Джуліана Елі Хатера, вимагають 10 млн доларів відшкодування. Позов подала давня партнерка загиблого офіцер Сікніка - Сандра Гарза.

Офіцер Сікнік помер на наступний день після нападу, однак судмедексперт постановив, що це сталось через "численні інсульти", які сталися через кілька годин після протистояння натовпу, однак "вони зіграли свою роль у його стані".

Гарза переконана у тому, що Трамп є винуватцем насильства, яке сталося під час штурму Капітолія, у позові цитуються висновки комітету палати представників в яких йдеться про те, що комісія "зробила низку кримінальних направлень" проти колишнього президента на основі своїх висновків про "достатні докази одного або більше потенційних порушень".

Зазначається, що прессекретар Трампа назвав позов безпідставною атакою, Елі Хатер вже визнав себе винним у нападі, а Джордж Таніос визнав себе винним у скоєнні проступку.

6 січня обидві палати конгресу США перервали засідання на тлі масового протесту біля Капітолія, де проходило засідання конгресу по затвердженню результатів виборів. Протест переріс у сутички з силовиками, а потім демонстранти прорвалися до будівлі Капітолій.

В результаті протестів у Вашингтоні загинули чотири людини , у лікарні від ран помер поліціянт, що захищав будівлю Капітолія.

у лікарні від ран помер поліціянт, що захищав будівлю Капітолія. 18 липня стало відомо, що Трампа можуть засудити за штурм Капітолія у січні 2021 року.

19 грудня ЗМІ повідомили, що спеціальний комітет палати представників США рекомендував міністерству юстиції звинуватити Дональда Трампа у злочинах за чотирма статтями в рамках справи про штурм Капітолія.

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