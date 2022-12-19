Штурм Капітолія: комітет Конгресу США рекомендував звинуватити Трампа у злочинах за чотирма статтями
Спеціальний комітет Палати представників США рекомендуватиме Міністерству юстиції звинуватити Дональда Трампа у злочинах за чотирма статтями в рамках справи про штурм Капітолія 6 січня 2021 року
Про це повідомляє видання The Washington Post.
У понеділок, 19 грудня, комітет проголосував за те, щоб рекомендувати Мін'юсту пред’явити Трампу обвинувачення в підбурюванні до демонстрацій, перешкоджанні роботі Конгресу, змові з метою обману уряду США та змові з метою неправдивого свідчення.
Як зазначає WP, крок не має юридичної сили, але це перше таке рішення Конгресу щодо колишнього президента. Додається також, що повний звіт комітету "6 січня" буде опубліковано в середу, 21 грудня.
Зокрема видання BBC пише, що якщо Трампа визнають винним - йому можуть загрожувати великі штрафи, понад десять років ув’язнення та заборона на участь у майбутніх виборах.
Проте сам Конгрес не може звинуватити колишнього президента в якихось злочинах, а може лише дати рекомендації Мін'юсту та обґрунтувати, чому Трампа потрібно притягти до відповідальності.
- 6 січня обидві палати конгресу США перервали засідання на тлі масового протесту біля Капітолія, де проходило засідання Конгресу по затвердженню результатів виборів. Протест переріс у сутички з силовиками, а потім демонстранти прорвалися до будівлі Капітолія.
- В результаті протестів у Вашингтоні загинули чотири людини, у лікарні від ран помер поліцейський, що захищав будівлю Капітолія.
- 18 липня стало відомо, що Трампа можуть засудити за штурм Капітолія у січні 2021 року.
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