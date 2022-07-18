Трампа можуть засудити за штурм Капітолія у січні 2021 року

Про це повідомляють Axios та AP.

Комітет Палати представників "6 січня" заслухав драматичні свідчення колишніх помічників Білого дому та інших про невпинні зусилля Дональда Трампа скасувати вибори 2020 року — і його підтримку прихильників, які штурмували Капітолій США, прагнучи досягти своєї мети, — пише АР.

Під час восьмого слухання Комітету, яке заплановане у четвер і може стати останнім цього літа, мають бути представлені докази, що Трамп навмисне саботував свої обов’язки верховного головнокомандувача і не зупинив штурм та, можливо, навіть його заохочував.

Кессіді Хатчінсон, помічник у Білому домі Трампа розповіла про "нові вибухові свідчення про дії Трампа до та під час повстання 6 січня 2021 року. За її словами, Трампа повідомили про те, що на його ранковому мітингу були озброєні протестувальники, перш ніж він вийшов на сцену і сказав їм "битися, як чорти" біля Капітолія. Потім він посперечався зі своєю охороною, сказала вона, намагаючись піти з натовпом.

Комітет Палати представників має намір оприлюднити фінальний звіт щодо розслідування подій штурму Капітолія вже цієї осені – напередодні проміжних виборів до Конгресу, коли переобиратимуть усіх членів нижньої палати й третину сенаторів.

6 січня обидві палати Конгресу США перервали засідання на тлі масового протесту біля Капітолію, де проходило засідання Конгресу по затвердженню результатів виборів. Протест переріс у сутички з силовиками, а потім демонстранти прорвалися до будівлі Капітолію.

В результаті протестів у Вашингтоні загинули чотири людини , у лікарні від ран помер поліцейський, що захищав будівлю Капітолію.

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