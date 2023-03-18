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Експрезидент США Трамп та його родина приховали подарунки від голів інших країн на понад $290 тис., - палата представників

18 березня, 2023 субота
07:49
Світ Дональд Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп та його родина не зареєстрували численні подарунки від іноземних урядів, їхню вартість оцінюють у близько $291 тис.

Про це свідчить документ палати представників США.

Зазначається, що адміністрація Трампа не повідомила про понад сотню іноземних подарунків, зроблених президенту та його родині, вартість яких перевищувала поріг звітності. Так, згідно з американським законодавством президентам і федеральним чиновникам заборонено зберігати іноземні подарунки дорожче за $415: вони мають передаватися на зберігання державі.

Хоча Білий дім повідомив Державний департамент про деякі іноземні подарунки з 2017 по 2019 рік, він не повідомив про всі іноземні подарунки, отримані за цей час.  Колишній президент Трамп і перша сім'я не повідомили про понад 100 них загальною вартістю понад $291 тис.

Серед подарунків є шовковий килим від президента Узбекистану Шавката Мірзієєва, кинджал з руків'ям зі слонової кістки від Таміма бін Хамад Аль Тані, еміра Катару, та золоті ключки для гольфу від екс-прем'єра Японії Сіндзо Абе.

  • Нагадаємо, 9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів.
  • Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.
  • 7 січня ЗМІ повідомляли, що проти експрезидента США Дональда Трампа також подали позов через смерть правоохоронця під час штурму Капітолія. Позов подала давня партнерка загиблого.
  • У лютому на шпальтах світових ЗМІ мовилося, що експрезидент США Дональд Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", які юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку.
Суспільство
Дональд Трамп
США
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