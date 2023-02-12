Про це повідомили в The Guardian із посиланням на джерела.

Інформатор видання ствердив, що представники експрезидента США не виконали запит прокурорів про передачу всіх необхідних документів у межах справи про незаконне зберігання Дональдом Трампом державних документів.

Так, зокрема мовиться про порожню теку з підписом "Секретний вечірній брифінг", яку знайшли в будинку політика в Мар-а-Лаго.

"Вони розповіли міністерству юстиції, що Трамп іноді просив залишати порожні теки із примітками "секретний вечірній брифінг" як сувенір", - пише видання.