Зберігав як сувенір: Трампу видали повістку до суду через порожню теку "Секретний вечірній брифінг"
Експрезидент США Дональд Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", які юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку
Про це повідомили в The Guardian із посиланням на джерела.
Інформатор видання ствердив, що представники експрезидента США не виконали запит прокурорів про передачу всіх необхідних документів у межах справи про незаконне зберігання Дональдом Трампом державних документів.
Так, зокрема мовиться про порожню теку з підписом "Секретний вечірній брифінг", яку знайшли в будинку політика в Мар-а-Лаго.
"Вони розповіли міністерству юстиції, що Трамп іноді просив залишати порожні теки із примітками "секретний вечірній брифінг" як сувенір", - пише видання.
- Нагадаємо, 9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів.
- Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.
- 7 січня ЗМІ повідомляли, що проти експрезидента США Дональда Трампа також подали позов через смерть правоохоронця під час штурму Капітолія. Позов подала давня партнерка загиблого.
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