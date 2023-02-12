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Зберігав як сувенір: Трампу видали повістку до суду через порожню теку "Секретний вечірній брифінг"

12 лютого, 2023 неділя
07:50
Світ Дональд Трамп

Експрезидент США Дональд Трамп отримав повістку до суду: він зберігав порожню теку "Секретний вечірній брифінг", які юристи не передали прокурорам під час обшуків у його маєтку

Про це повідомили в The Guardian із посиланням на джерела.

Інформатор видання ствердив, що представники експрезидента США не виконали запит прокурорів про передачу всіх необхідних документів у межах справи про незаконне зберігання Дональдом Трампом державних документів.

Так, зокрема мовиться про порожню теку з підписом "Секретний вечірній брифінг", яку знайшли в будинку політика в Мар-а-Лаго.

"Вони розповіли міністерству юстиції, що Трамп іноді просив залишати порожні теки із примітками "секретний вечірній брифінг" як сувенір", - пише видання.

  • Нагадаємо, 9 серпня 2022 року агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів.
  • Пізніше міністерство юстиції США заявило, що має докази того, що секретні документи були навмисно приховані від ФБР, коли правоохоронці намагалися отримати їх у червні з маєтку колишнього президента Дональда Трампа у Флориді.
  • 7 січня ЗМІ повідомляли, що проти експрезидента США Дональда Трампа також подали позов через смерть правоохоронця під час штурму Капітолія. Позов подала давня партнерка загиблого.
Дональд Трамп
США
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