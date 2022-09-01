Про це повідомляє Reuters.

У 54-сторінковій заяві прокуратура виклала свої докази перешкоджання правосуддю, вперше публічно стверджуючи, що помічники Трампа в червні неправдиво засвідчили, що колишній президент повернув усі державні документи, які він зберігав у своєму домі після того, як залишив Білий дім у січні 2021 року.

Також було виявлено, що юристи Трампа "явно заборонили урядовому персоналу відкривати або дивитися всередину будь-яких ящиків" у складському приміщенні, коли агенти ФБР вперше приїхали на його курорт Палм-Біч Мар-а-Лаго в червні, щоб отримати записи.

"Уряд також отримав докази того, що державні документи, ймовірно, були приховані та вилучені зі сховища, і що, ймовірно, були вжиті спроби перешкодити урядовому розслідуванню", — йдеться в поданні департаменту до окружного суду США в Південному окрузі Флориди.

Документи Міністерства юстиції надійшли напередодні судового засідання в четвер перед окружним суддею США Ейлін Кеннон у Вест-Палм-Біч. Вона зважує прохання Трампа призначити "спеціального майстра", який проведе перевірку документів, вилучених у Мар-а-Лаго 8 серпня, багато з яких позначено як секретні.

"Спеціальний майстер" — це незалежна третя сторона, яку інколи призначає суд у делікатних справах для перегляду матеріалів, на які потенційно поширюється привілей адвокат-клієнт, щоб переконатися, що слідчі не переглядають їх неналежним чином.

"Спеціальний майстер" був призначений, наприклад, для обшуків у будинках і офісах двох колишніх адвокатів Трампа: Руді Джуліані та Майкла Коена.

У першому запиті Трампа до суду його адвокати стверджували, що колишній президент хотів захистити матеріали, які підпадають під дію правової доктрини, відомої як привілеї виконавчої влади, яка може захищати деякі президентські повідомлення.

Експерти з права поставили цей аргумент під сумнів, заявивши, що для колишнього президента нелогічно стверджувати, що він хоче відстоювати виконавчі привілеї проти самої виконавчої влади.

Пізніше команда юристів Трампа звузила свій запит, вимагаючи перегляду привілеїв без прямого посилання на привілеї виконавчої влади.

Міністерство юстиції у вівторок заявило, що виступає проти призначення "спеціального майстра".

Прокуратура стверджувала, що Трамп не має статусу в цій справі, оскільки документи "не належать йому".

Нагадаємо, розвідка США вивчає секретні документи, вилучені у резиденції Трампа. ФБР заборонило Трампу залишати США

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