ФБР заборонило Трампу залишати США
Федеральне бюро розслідувань конфіскувало паспорти експрезидента США Дональда Трампа, аби він не зміг залишити Сполучені Штати
Про це повідомляє Politico.
За словами Трампа, під час обшуку ФБР в маєтку в штаті Флорида було вилучено його паспорти.
"Під час рейду в Мар-а-Лаго, разом з усім іншим, у мене вкрали три паспорти, один прострочений. Це напад на політичного опонента на рівні, небаченому раніше в нашій країні. Третій світ" – написав Трамп у власній соціальній мережі Truth Social.
За даними джерел з оточення Трампа, він мав намір відвідати Шотландію, де в Абердіні розташовано один з його гольфо-клубів. Ця поїздка мала стати першим закордонним візитом експрезидента після його відставки з посади.
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9 серпня агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів.
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13 серпня Трамп заявив, що знайдені ФБР в його маєтку документи не були секретними.
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