Про це повідомляє Politico.

За словами Трампа, під час обшуку ФБР в маєтку в штаті Флорида було вилучено його паспорти.

"Під час рейду в Мар-а-Лаго, разом з усім іншим, у мене вкрали три паспорти, один прострочений. Це напад на політичного опонента на рівні, небаченому раніше в нашій країні. Третій світ" – написав Трамп у власній соціальній мережі Truth Social.

За даними джерел з оточення Трампа, він мав намір відвідати Шотландію, де в Абердіні розташовано один з його гольфо-клубів. Ця поїздка мала стати першим закордонним візитом експрезидента після його відставки з посади.

9 серпня агенти ФБР обшукали маєток Дональда Трампа та виявили 11 пакетів конфіденційних документів.

13 серпня Трамп заявив, що знайдені ФБР в його маєтку документи не були секретними.

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