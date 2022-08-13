Трамп прокоментував вилучення з його маєтку секретних документів
Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що знайдені ФБР в його маєтку документи не були секретними
Про це Трамп написав у власній соцмережі Truth Social, повідомляє Reuters.
За його словами, всі вилучені у нього документи були розсекречені та поміщені на безпечне зберігання.
"Їм не треба було нічого вилучати. Вони могли отримати їх у будь-який час, без ігор у політику та напади на Мар-а-Лаго", - написав Трамп.
Суд 12 серпня видав ордер на обшук маєтку Трампа. Експрезидента підозрюють у порушенні закону про шпигунство. З його будинку вилучено 11 комплектів документів із секретною інформацією.
- Нагадаємо, 9 серпня агенти ФБР обшукали маєток Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді в рамках розслідування щодо вилучення ним секретних документів з Білого дому. Як раніше повідомили ЗМІ, під час обшуків у колишнього президента виявили 11 пакетів конфіденційних документів.
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