Розвідка США вивчає секретні документи, вилучені у резиденції Трампа
Білий дім заявив, що розвідувальна спільнота США розглядає потенційні ризики національній безпеці через те, що колишній президент Дональд Трамп після закінчення терміну повноважень забрав у свою резиденцію таємні матеріали
Про це повідомляє Reuters.
Директор національної розвідки (DNI) Авріл Хейнс повідомила в листі до законодавців США, що її офіс співпрацює з міністерством юстиції, щоб "сприяти перевірці секретності" документів, серед іншого - й вилучених під час обшуку 8 серпня у резиденції Трампа у Флориді.
"Директор і розвідувальна спільнота повинні вжити відповідні дії", - сказав журналістам речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.
У п’ятницю Міністерство юстиції оголосило, що розслідує вчинки Трампа, зокрема вивезення записів Білого дому, оскільки вважає, що він незаконно володів документами, включно зі збором розвідданих – одними з найретельніше засекречених в Америці.
У листі до законодавців, з яким ознайомилося Reuters, Хейнс сказала, що DNI "також очолить оцінку розвідувальною спільнотою потенційних ризиків для національної безпеки, що можуть виникнути в результаті розкриття відповідних документів", включаючи вилучені. За її словами, DNI не втручатиметься в кримінальне розслідування, яке триває.
- 9 серпня агенти ФБР обшукали маєток Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді в рамках розслідування щодо вилучення ним секретних документів з Білого дому.
- 12 серпня ФБР вилучило 11 комплектів секретних документів під час обшуків у Трампа.
- 16 серпня ФБР заборонило Трампу залишати США.
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