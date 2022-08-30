Розвідка США вивчає секретні документи, вилучені у резиденції Трампа

Про це повідомляє Reuters.

Директор національної розвідки (DNI) Авріл Хейнс повідомила в листі до законодавців США, що її офіс співпрацює з міністерством юстиції, щоб "сприяти перевірці секретності" документів, серед іншого - й вилучених під час обшуку 8 серпня у резиденції Трампа у Флориді.

"Директор і розвідувальна спільнота повинні вжити відповідні дії", - сказав журналістам речник Ради національної безпеки Джон Кірбі.

У п’ятницю Міністерство юстиції оголосило, що розслідує вчинки Трампа, зокрема вивезення записів Білого дому, оскільки вважає, що він незаконно володів документами, включно зі збором розвідданих – одними з найретельніше засекречених в Америці.

У листі до законодавців, з яким ознайомилося Reuters, Хейнс сказала, що DNI "також очолить оцінку розвідувальною спільнотою потенційних ризиків для національної безпеки, що можуть виникнути в результаті розкриття відповідних документів", включаючи вилучені. За її словами, DNI не втручатиметься в кримінальне розслідування, яке триває.

9 серпня агенти ФБР обшукали маєток Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді в рамках розслідування щодо вилучення ним секретних документів з Білого дому.

12 серпня ФБР вилучило 11 комплектів секретних документів під час обшуків у Трампа.

16 серпня ФБР заборонило Трампу залишати США.

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