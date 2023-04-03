Про це повідомило агентство Reuters.

У вівторок, 4 квітня, в суді у Трампа візьмуть відбитки пальців і сфотографують його. Тоді Трамп вперше постане перед суддею у справі і йому пред'являть звинувачення, які досі публічно не розголошували.

Видання зазначає, що це стане історичним моментом, коли колишній президент США почує висунуті проти нього кримінальні звинувачення.

Також за словами радника Трампа, експрезидент планує виїхати зі свого маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч у Флориді опівдні в понеділок та прибути пізніше вдень до Нью-Йорка і провести ніч у Трамп-тауер на Мангеттені.

Після відвідин суду Трамп повернеться до Флориди й виступить з промовою в Мар-а-Лаго.

Поліція Нью-Йорка на вихідних почала зводити барикади по краю тротуарів навколо хмарочоса Трампа і будівлі кримінального суду Мангеттена в центрі міста. Інші зали судових засідань на верхніх поверхах будівлі суду зачинять в рамках заходів безпеки.

У місцях перебування Трампа очікують на демонстрації, і поліція пообіцяла бути готовою до них.

"Поліцейські приведені в стан бойової готовності, і департамент залишається готовим реагувати в разі потреби та гарантуватиме, що кожен зможе мирно реалізувати свої права", - йдеться в заяві Департаменту поліції Нью-Йорка.