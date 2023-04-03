Трамп прилетить на суд до Нью-Йорка: поліція зводить барикади, очікуються протести
Колишній президент США Дональд Трамп у понеділок, 3 квітня, має вилетіти з Флориди до Нью-Йорка, щоб у вівторок постати перед судом для пред'явлення йому звинувачень у справі про гроші за мовчання порнозірки Стормі Деніелс
Про це повідомило агентство Reuters.
У вівторок, 4 квітня, в суді у Трампа візьмуть відбитки пальців і сфотографують його. Тоді Трамп вперше постане перед суддею у справі і йому пред'являть звинувачення, які досі публічно не розголошували.
Видання зазначає, що це стане історичним моментом, коли колишній президент США почує висунуті проти нього кримінальні звинувачення.
Також за словами радника Трампа, експрезидент планує виїхати зі свого маєтку Мар-а-Лаго в Палм-Біч у Флориді опівдні в понеділок та прибути пізніше вдень до Нью-Йорка і провести ніч у Трамп-тауер на Мангеттені.
Після відвідин суду Трамп повернеться до Флориди й виступить з промовою в Мар-а-Лаго.
Поліція Нью-Йорка на вихідних почала зводити барикади по краю тротуарів навколо хмарочоса Трампа і будівлі кримінального суду Мангеттена в центрі міста. Інші зали судових засідань на верхніх поверхах будівлі суду зачинять в рамках заходів безпеки.
У місцях перебування Трампа очікують на демонстрації, і поліція пообіцяла бути готовою до них.
"Поліцейські приведені в стан бойової готовності, і департамент залишається готовим реагувати в разі потреби та гарантуватиме, що кожен зможе мирно реалізувати свої права", - йдеться в заяві Департаменту поліції Нью-Йорка.
- ЗМІ дізналися подробиці ймовірного затримання Трампа - на нього не одягатимуть кайданки та не кидатимуть у камеру. У Трампа знімуть відбитки пальців та сфотографують його у профіль та анфас.
- Експрезидент США Дональд Трамп очікував, що у вівторок, 21 березня, його заарештує окружний прокурор Манхеттену. Він закликав своїх прихильників протестувати.
- 31 березня присяжні у суді Нью-Йорка висунули обвинувачення експрезиденту США Дональду Трампу у справі про його причетність до виплати $130 тис. порноактрисі Стормі Деніелс.
- 31 березня колишній президент США Дональд Трамп відреагував на рішення суду присяжних Манхеттена проголосувати за висунення кримінального звинувачення.
- 2 квітня повідомлялося, що кампанія колишнього президента США Дональда Трампа протягом двох днів після висунення йому обвинувачення великим журі в штаті Нью-Йорк отримала понад п’ять мільйонів пожертв.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.37
Купівля 37.37Продаж 38.21
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.12
- Актуальне
- Важливе