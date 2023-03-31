Про це повідомило видання CNN.

Стало відомо, що колишній глава Білого дому назвав рішення суду "політичним переслідуванням" та "втручанням у вибори на найвищому в історії рівні".

"Демократи брехали, обманювали та крали у своїй одержимості спробою захопити Трампа, але тепер вони зробили неймовірне — висунули звинувачення абсолютно невинній людині у втручанні в вибори", - заявив Трамп.

Він також розкритикував окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брегга, заявивши, що "він виконує політичне замовлення Джо Байдена за фінансування Джорджа Сороса".

"Я вважаю, що це полювання на відьом матиме серйозні негативні наслідки для Джо Байдена. Американський народ точно розуміє, що тут роблять ліві радикальні демократи. Це бачать усі. Тож наш Рух і наша Партія — об'єднані та сильні - спершу переможуть Елвіна Брегга, а потім ми переможемо Джо Байдена", - сказав Трамп.

Довідка

30 березня Суд присяжних Манхеттена проголосував за висунення кримінального звинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу.

На початку 2018 року газета The Wall Street Journal повідомила, що колишній юрист Трампа Майкл Коен заплатив порноакторці Стормі Деніелс за мовчання $130 тисяч. Угоди досягли безпосередньо перед президентськими виборами 2016 року. Коена засудили до трьох років в’язниці за звинуваченням у низці злочинів, зокрема в незаконній витраті виділених на передвиборчу кампанію грошей. Частину з них виплатили за мовчання ексфотомоделі Карен Макдугал й експорноакторці Стефані Кліффорд (Стормі Деніелс). Їхні заяви могли б скомпрометувати Трампа напередодні виборів.

Коен підтвердив цей факт, однак заявив, що зробив це з власної ініціативи та з власних коштів. Водночас Трамп стверджував, що не просив свого адвоката порушувати закон.