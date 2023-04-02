Трамп зібрав понад $5 млн пожертв після висунення йому обвинувачень

Про це виданню Axios розповів старший радник передвиборчої кампанії Трампа Джейсон Міллер.

Відомо, що з-поміж отриманих коштів понад чотири мільйони надійшли в п’ятницю – за перші 24 години після оголошення, що Трампу пред’являть обвинувачення, і ще більш як мільйон – у суботу. Крім того, за цей час понад 16 людей зареєструвались як волонтери кампанії Трампа.

"Це людина, яка двічі балотувалася на посаду президента Сполучених Штатів. З'явилася ціла нова група прихильників Трампа, які обурені тим, що вони вважають політичним переслідуванням", – зазначив Міллер у коментарі.

Окрім цього, як зазначає видання, зростання пожертв підтверджує думку більшості провідних республіканців про те, що звинувачення може допомогти Трампу в боротьбі за номінацію на посаду президента США від Республіканської партії у 2024 році.

Додається, що Трамп наступного тижня буде офіційно заарештований і постане перед судом, що стане історичним моментом, коли колишній президент США буде змушений постати перед суддею, який вислухає висунуті проти нього кримінальні звинувачення.