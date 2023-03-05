Про це повідомляє The Guardian.

За словами Дональда Трампа він знає, як розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним, який за його каденції не наважився напасти на жодну країну.

"До того, як я приїду в Овальний кабінет, я закінчу катастрофічну війну між Росією та Україною. Я знаю, що сказати… Коли я був президентом, я йому сказав: "Володимире, не роби цього. Ти знаєш - ми друзі, не захоплюй країни, інакше Москва опиниться під важким ударом", - розповів Трамп під час виступу на конференції консерваторів 5 березня.

Він додав, що Путін вирішив розпочати війну проти України через невдалий вивід американських військових з Афганістану в серпні 2021 року та попередив про загрозу Третьої світової війни.

"І у вас, до речі, буде Третя світова війна. Ми матимемо третю світову війну, якщо щось швидко не станеться. Я єдиний кандидат, який може пообіцяти: я не допущу Третьої світової війни", - запевнив Трамп.