Трамп розповів, як зупинити війну РФ проти України та не допустити Третьої світової
Експрезидент США Дональд Трамп заявив, що його повернення до Білого дому допоможе зупинити війну Росії проти України та не допустити Третьої світової
Про це повідомляє The Guardian.
За словами Дональда Трампа він знає, як розмовляти з президентом РФ Володимиром Путіним, який за його каденції не наважився напасти на жодну країну.
"До того, як я приїду в Овальний кабінет, я закінчу катастрофічну війну між Росією та Україною. Я знаю, що сказати… Коли я був президентом, я йому сказав: "Володимире, не роби цього. Ти знаєш - ми друзі, не захоплюй країни, інакше Москва опиниться під важким ударом", - розповів Трамп під час виступу на конференції консерваторів 5 березня.
Він додав, що Путін вирішив розпочати війну проти України через невдалий вивід американських військових з Афганістану в серпні 2021 року та попередив про загрозу Третьої світової війни.
"І у вас, до речі, буде Третя світова війна. Ми матимемо третю світову війну, якщо щось швидко не станеться. Я єдиний кандидат, який може пообіцяти: я не допущу Третьої світової війни", - запевнив Трамп.
- 21 лютого Дональд Трамп пообіцяв, що у разі повернення на посаду президента США, він зупинив би війну Росії проти України за добу.
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