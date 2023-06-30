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Трамп заявив, що Україна має віддати РФ частину територій, а собі лишити те, що "заробили"

30 червня, 2023 п'ятниця
10:35
Війна з Росією Дональд Трамп

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має поступитися Росії частиною своїх тимчасово окупованих територій, а собі лишити те, що "заробили", аби припинити війну

Про це Трамп сказал в інтерв’ю Reuters.

Трамп сказав, що, якби він був президентом, мирне врегулювання обговорили б, водночас українці багато заслужили боротьбою за захист своєї землі.

"Думаю, вони матимуть право зберегти більшу частину того, що вони заробили, і Росія, скоріше за все, з цим погодиться. Потрібен правильний медіатор чи перемовник, а зараз його нема", - сказав експрезидент США.  

Президент США Джо Байден і союзники по НАТО вимагають, щоб РФ залишила територію, яку вона окупувала на сході України. Український лідер Володимир Зеленський тогоріч запропонував мирний план із 10 пунктів, який закликає Росію вивести всі свої війська.

"Я думаю, що найбільше, що США повинні зробити прямо зараз, - укласти мир, об'єднати Росію та Україну. Ви можете це зробити. Настав час зробити це, зібрати обидві сторони разом, щоб примусити до миру", - додав Трамп.

Також колишній президент США стверджував, що позиції Путіна були підірвані повстанням бойовиків ПВК Вагнера під керівництвом Пригожина

"Можна сказати, що він (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) досі там, він досі сильний, але я можу однозначно сказати, що він дещо послаблений, принаймні, в уявленні багатьох людей. Ми не знаємо, які є альтернативи. Може бути краще, але може бути і набагато гірше", - сказав Трамп про альтернативи Путіну на чолі РФ.

Крім того, колишній лідер Штатів виступив за те, щоб не намагатися до кінця війни в Україні притягнути президента РФ до відповідальності за ордером Міжнародного кримінального суду

"Якщо підняти цю тему зараз, ви ніколи не доб’єтеся миру, ніколи не досягнете врегулювання", - наголосив він.

  • 11 травня Дональд Трамп закликав зменшити постачання зброї Україні. При цьому він завив, що зможе завершити війну РФ проти України, якщо стане президентом США у 2024 році.
  • Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що коментарі експрезидента США Дональда Трампа щодо доцільності підтримки України жодним чином не вплинули на політику США та країн-партнерів.  
  • Губернатор Флориди Рон Десантіс, який вважається головним конкурентом-республіканцем експрезидента Дональда Трампа на виборах у США, заявив, що у разі своєї перемоги не хотів би бачити американські війська втягненими у російсько-українську війну. 
  • Колишній міністр закордонних справ Румунії Андрей Марга заявив, що Україна має віддати свої території Росії, Угорщині, Польщі та Румунії. У посольстві України назвали неприпустимою заяву Марги.
Росія
Володимир Путін
російська армія
окуповані території
окупанти
Дональд Трамп
США
Вагнергейт
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