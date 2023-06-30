Про це Трамп сказал в інтерв’ю Reuters.

Трамп сказав, що, якби він був президентом, мирне врегулювання обговорили б, водночас українці багато заслужили боротьбою за захист своєї землі.

"Думаю, вони матимуть право зберегти більшу частину того, що вони заробили, і Росія, скоріше за все, з цим погодиться. Потрібен правильний медіатор чи перемовник, а зараз його нема", - сказав експрезидент США.

Президент США Джо Байден і союзники по НАТО вимагають, щоб РФ залишила територію, яку вона окупувала на сході України. Український лідер Володимир Зеленський тогоріч запропонував мирний план із 10 пунктів, який закликає Росію вивести всі свої війська.

"Я думаю, що найбільше, що США повинні зробити прямо зараз, - укласти мир, об'єднати Росію та Україну. Ви можете це зробити. Настав час зробити це, зібрати обидві сторони разом, щоб примусити до миру", - додав Трамп.

Також колишній президент США стверджував, що позиції Путіна були підірвані повстанням бойовиків ПВК Вагнера під керівництвом Пригожина

"Можна сказати, що він (російський диктатор Володимир Путін, - ред.) досі там, він досі сильний, але я можу однозначно сказати, що він дещо послаблений, принаймні, в уявленні багатьох людей. Ми не знаємо, які є альтернативи. Може бути краще, але може бути і набагато гірше", - сказав Трамп про альтернативи Путіну на чолі РФ.

Крім того, колишній лідер Штатів виступив за те, щоб не намагатися до кінця війни в Україні притягнути президента РФ до відповідальності за ордером Міжнародного кримінального суду

"Якщо підняти цю тему зараз, ви ніколи не доб’єтеся миру, ніколи не досягнете врегулювання", - наголосив він.