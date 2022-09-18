Про це повідомляє посольство України в Румунії у facebook.

Таким чином у дипломатичному представництві відреагували на заяву Марги, що Україна має віддати свої території Росії, Угорщині, Польщі та Румунії.

"Шкодуємо, що колишній міністр європейської та демократичної держави Андрей Марга робить заяви, що ставлять під сумнів основні принципи міжнародного права, зокрема непорушність кордонів. Забезпечення повної поваги до цих принципів є основою безпеки та стабільності на континенті. Такі заяви неприпустимі за будь-яких обставин. Вони представляють особливо кричуще відхилення, в той час, коли Україна героїчно захищає свою незалежність та безпеку Європи", - наголосили у посольстві.

17 вересня Андрей Марга заявив, що Україна має поступитися територіями Росії, Угорщині, Польщі та Румунії.

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