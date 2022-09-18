Про це повідомляє румунське видання Adevarul.

За словами Марги, Україна перебуває в "неприродних кордонах" і має поступитися своїми територіями.

"Ми тут в абсолютно особливій ситуації, і я кажу це з усією відповідальністю: Україна перебуває в неприродних кордонах. Вона має віддати території Угорщині – Закарпаття, Польщі – Галичину, Румунії – Буковину та Росії – Донбас і Крим. Це території інших країн", - заявив колишній міністр закордонних справ Румунії Андрей Марга.

Українське посольство в Румунії вже засудило позицію Марги.

"Ми шкодуємо, що колишній міністр європейської демократичної держави Марга робить заяви, які ставлять під сумнів основні принципи міжнародного права, особливо непорушність кордонів.Повна повага до цих принципів є основою безпеки та стабільності на континенті", - йдеться у повідомленні.

15 вересня стало відомо, що Україна, Молдова та Румунія запускають тристоронній формат взаємодії. Цього разу обговорили енергетичну безпеку та постачання електроенергії.

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