English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Угорщині - Закарпаття, Польщі - Галичина, Румунії - Буковина: Ексглава МЗС Румунії заявив, що Україна має поступитись територіями

Угорщині - Закарпаття, Польщі - Галичина, Румунії - Буковина: Ексглава МЗС Румунії заявив, що Україна має поступитись територіями

18 вересня, 2022 неділя
03:57
Світ Андрей Марга

Колишній міністр закордонних справ Румунії Андрей Марга заявив, що Україна має віддати свої території Росії, Угорщині, Польщі та Румунії

Про це повідомляє румунське видання Adevarul.

За словами Марги, Україна перебуває в "неприродних кордонах" і має поступитися своїми територіями.

"Ми тут в абсолютно особливій ситуації, і я кажу це з усією відповідальністю: Україна перебуває в неприродних кордонах. Вона має віддати території Угорщині – Закарпаття, Польщі – Галичину, Румунії – Буковину та Росії – Донбас і Крим. Це території інших країн", - заявив колишній міністр закордонних справ Румунії Андрей Марга.

Українське посольство в Румунії вже засудило позицію Марги.

"Ми шкодуємо, що колишній міністр європейської демократичної держави Марга робить заяви, які ставлять під сумнів основні принципи міжнародного права, особливо непорушність кордонів.Повна повага до цих принципів є основою безпеки та стабільності на континенті", - йдеться у повідомленні.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Польща
Крим
Румунія
Донбас
буковина
Галичина
Закарпаття
Угорщина
війна з Росією
Читайте також:
Путін
14 вересня, 2022 середа
Путін вже готовий визнати та прийняти поразку РФ у війні з Україною, - ISW
Вірменія
17 вересня, 2022 субота
У Вірменії обурилися реакцією РФ на прохання про допомогу ОДКБ у конфлікті з Азербайджаном
16 вересня, 2022 п'ятниця
"Без перемог чи без Суркісів? Без Суркісів!", - ультрас "Динамо" написали лист з фронту
Київ
+12°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.97
    Купівля 39.97
    Продаж 40.83
  • EUR
    Купівля 39.67
    Продаж 40.77
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, неділя
18 вересня
03:42
Чорне море, узбережжя
Шторм змусив Росію різко зменшити кількість кораблів у Чорному морі
03:27
Антонівський міст. Ілюстрація
ЗСУ зіпсували плани окупантів відновити Антонівський залізничний міст
02:52
окупанти орки танк рф
На південному фронті російський взвод з танками пішов у наступ, ЗСУ відбили штурм 
02:20
Нарендра Моді
Зараз не епоха війни, - прем'єр-міністр Індії звернувся до Путіна
01:49
Олександр Хацкевич
Екстренер "Динамо" Хацкевич знайшов несподіване нове місце роботи
01:06
Замок "Ластівчине гніздо" на мисі Ай-Тодор у Гаспрі (Крим, Україна)
Може статись, що Крим буде повертатися дипломатичним шляхом, - Зеленський
00:32
Ілюстрація. Донецьк
ЗСУ знищили бази росіян у Херсоні та Донецьку
2022, субота
17 вересня
23:31
Едуард Соболь
Збірна України втратила ще одного футболіста-легіонера перед матчем проти Шотландії
23:25
Ексклюзив
путін
Путін, як лідер терористичної держави, підтвердив свій статус на весь світ, - представник ГУР МО України Юсов
23:08
Сумщина
Росія обстріляла Сумську область з мінометів і САУ. Пошкоджені будинки
23:06
Лех Валенса
Цей день в історії: Червона армія вдерлася на Захід України, у Польщі утворилися незалежна профспілка "Солідарність"
22:32
Херсон
У центрі Херсону стрілянина. Росіяни кажуть про "контртерористичну операцію"
22:16
Лукашенко
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 17 вересня
22:15
Ексклюзив
Віталій Портников
Гарантії безпеки для України будуть тоді, коли Путін точно знатиме, що прилетіть відповідь за його ядерну кнопку, - Портников
21:57
Володимир Зеленський
"Отримані нові докази тортур, які застосовувалися до людей, що там поховані": Зеленський прокоментував ситуацію в Ізюмі
21:09
Ексклюзив
Марк Фейгін
Російські генерали тікають від відповідальності, тому на передній план просувають Кадирова і Пригожина, - Марк Фейгін
20:46
На фото Каховська ГЕС
Росіяни біля Каховки затопили 9 залізничних вагонів, щоб було легше тікати через Дніпро, - Генштаб
20:26
на фото: руйнації
За добу ворог завдав 4 ракетні та 15 авіаційних ударів, - Генштаб
20:19
Ексклюзив
окупанти
Серед окупантів зріс попит на дешеві автівки для втечі з Херсонщини до РФ, - радник мера Херсона Головня
20:03
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
ЗАЕС знову підключили до української енергомережі, - МАГАТЕ
20:00
Ексклюзив
наступ ЗСУ
Після потужного контрнаступу ЗСУ на Харківщині стався поворотний момент, - Фейгін
19:53
Ексклюзив
безпілотник Punisher
Найдешевший у світі, український багаторазовий ударний дрон Punisher наводить жах на окупантів, - розробник Музика
19:40
Безпілотник
ЗСУ показали, як український дрон Punisher знищує окупантів
19:27
Ексклюзив
Ключовими вузлами оборони російських військ на Луганщині можуть бути Сватове та Старобільськ, - військовий експерт Катков
19:23
Російські солдати
В Україні ліквідували російських підполковника, майорів і лейтенанта, - офіцер ЗСУ Штефан
18:58
Микола Задорожній
Нардеп-"слуга" приїхав у визволений Тростянець у светрі з літерою V
18:36
Емблема Генштабу ЗСУ
Генштаб ЗСУ підтвердив знищення понад 180 окупантів у Херсоні
18:30
Ексклюзив
російські війська
Росіяни не готові до зимової кампанії, - генерал Скшипчак
18:24
Оновлено
на фото: руйнації
Росіяни обстріляли Краматорськ: поранено 5 людей, зокрема дитина, пошкоджено будинки
18:03
Російська субмарина
Російські підводні човни тренуються випускати ракети поблизу Аляски, - Reuters
18:03
У звільненій Козачій Лопані виявили катівню окупантів
У звільненій Козачій Лопані виявили катівню окупантів
17:45
В Ізюмі росіяни знищили всю сім'ю Столпакових: дідуся, бабусю, батька, мати, її сестру й доньок 6 та 9 років
17:26
Світовий банк
Світовий банк виділить 30 мільярдів доларів для боротьби з продовольчою кризою
17:26
На віллі Кисельова в окупованому Криму невідомий спалив автомобілі
На віллі Кисельова в окупованому Криму невідомий спалив автомобілі
17:15
Ексклюзив
Марк Фейгін
Влада Росії боїться власний народ більше, ніж озброєних карних злочинців, - Марк Фейгін
17:07
Повномасштабна війна РФ проти України: 43 рятувальники загинули, ще 144 отримали поранення
16:57
Андрій Мельник
Мельник відповів на заяву військових бундесверу про допомогу Україні з терміном "канібалізація"
16:42
альбом "Димної Суміші" з’явився на цифрових платформах
"В країні ілюзій" нарешті можна слухати легально: альбом "Димної Суміші" з’явився на цифрових платформах
16:40
Мелітополь
У селищі біля Мелітополя, куди передислокувалися росіяни, пролунало 5 вибухів
16:35
Кая Каллас
Прем’єр Естонії закликала збільшити обсяги допомоги Україні на тлі успіхів ЗСУ
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV