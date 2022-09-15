Про це повідомив у твіттері Міністри закордонних справ України.

Міністри закордонних справ Молдови Ніку Попеску та Румунії Богдан Ауреску прибули до Одеси, аби домовилися про запуск тристороннього формату взаємодії з Україною.

"Сьогодні в Одесі я прийняв міністрів закордонних справ Молдови та Румунії, щоб запустити новий тристоронній формат. Разом із міністрами енергетики ми зосередилися на енергетичній безпеці та домовилися про реалізацію низки проєктів, які дадуть змогу розширити постачання електроенергії з України до Молдови та Румунії", - написав Кулеба.

Повідомляється, що ця зустріч є першою в історії тристоронніх відносин між Україною, Молдовою та Румунією. Наступне зібрання стосуватиметься нарощуванню транзитного потенціалу.