Заяви Трампа щодо доцільності допомоги Україні не вплинули на політику США, - Білий дім
Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що коментарі експрезидента США Дональда Трампа щодо доцільності підтримки України жодним чином не вплинули на політику США та країн-партнерів
Про це Кірбі заявив на онлайн-брифінгу, передає Укрінформ.
"Усі ознаки того, що ми бачимо кожного дня, вказують на те, що міжнародна спільнота - за деякими дуже незначними винятками, про які ми говорили впродовж місяців - твердо підтримує Україну та продовжує підтримувати Україну, яка бореться, щоби захистити себе", - сказав Кірбі.
Представник Білого дому також нагадав про засідання Контактної групи з питань оборони України, яка об'єднує понад 50 країн, та зазначив, що не бачить послаблень позицій у більшості країн щодо продовження допомоги Україні, в тому числі після виступу експрезидента Трампа.
"Ми надалі зосереджуватимемося на підтримці України, і ми продовжуємо бачити чудову міжнародну підтримку", - наголосив Кірбі.
- 11 травня Дональд Трамп закликав зменшити постачання зброї Україні. При цьому він завив, що зможе завершити війну РФ проти України, якщо стане президентом США у 2024 році.
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