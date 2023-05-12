Про це Кірбі заявив на онлайн-брифінгу, передає Укрінформ.

"Усі ознаки того, що ми бачимо кожного дня, вказують на те, що міжнародна спільнота - за деякими дуже незначними винятками, про які ми говорили впродовж місяців - твердо підтримує Україну та продовжує підтримувати Україну, яка бореться, щоби захистити себе", - сказав Кірбі.

Представник Білого дому також нагадав про засідання Контактної групи з питань оборони України, яка об'єднує понад 50 країн, та зазначив, що не бачить послаблень позицій у більшості країн щодо продовження допомоги Україні, в тому числі після виступу експрезидента Трампа.

"Ми надалі зосереджуватимемося на підтримці України, і ми продовжуємо бачити чудову міжнародну підтримку", - наголосив Кірбі.