Найбільша ізраїльська авіакомпанія скасувала рейси до РФ після трощі літака у Казахстані
Найбільший авіаперевізник Ізраїлю El Al після авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" у Казахстані вирішив скасувати рейси до Росії
Про це інформує The Jerusalem Post.
Вказано, що авіакомпанія El Al оголосила про призупинення польотів за маршрутом Тель-Авів — Москва щонайменше на тиждень "у зв'язку з подіями в російському повітряному просторі".
Наступного тижня компанія проведе нову оцінку ситуації, аби вирішити, чи відновлювати польоти за цим маршрутом.
- Уранці 25 грудня у казахстанському Актау розбився пасажирський літак. Він прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у РФ. В авіакатастрофі загинули 38 людей. У ЦПД заявили, що його вразив російський ЗРК.
- Згодом джерела в азербайджанському уряді повідомили, що дані попереднього розслідування показали: причиною катастрофи пасажирського літака є російська ракета класу "земля-повітря", а пілотам не дозволили приземлитися у РФ.
- Водночас міністр транспорту Казахстану Марат Карабаєв заявив, що на борту літака "Азербайджанських авіаліній" вибухнув кисневий балон.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.7 Купівля 41.7Продаж 42.22
- EUR Купівля 43.48Продаж 44.15
- Актуальне
- Важливе