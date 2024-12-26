Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Найбільша ізраїльська авіакомпанія скасувала рейси до РФ після трощі літака у Казахстані

Найбільша ізраїльська авіакомпанія скасувала рейси до РФ після трощі літака у Казахстані

Ольга Бабишена
26 грудня, 2024 четвер
22:35
Світ авіакомпанія El Al

Найбільший авіаперевізник Ізраїлю El Al після авіакатастрофи літака "Азербайджанських авіаліній" у Казахстані вирішив скасувати рейси до Росії

Зміст

Про це інформує The Jerusalem Post. 

Вказано, що авіакомпанія El Al оголосила про призупинення польотів за маршрутом Тель-Авів Москва щонайменше на тиждень "у зв'язку з подіями в російському повітряному просторі". 

Наступного тижня компанія проведе нову оцінку ситуації, аби вирішити, чи відновлювати польоти за цим маршрутом. 

  • Уранці 25 грудня у казахстанському Актау розбився пасажирський літак. Він прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у РФ. В авіакатастрофі загинули 38 людей. У ЦПД заявили, що його вразив російський ЗРК. 
  • Згодом джерела в азербайджанському уряді повідомили, що дані попереднього розслідування показали: причиною катастрофи пасажирського літака є російська ракета класу "земля-повітря", а пілотам не дозволили приземлитися у РФ. 
  • Водночас міністр транспорту Казахстану Марат Карабаєв заявив, що на борту літака "Азербайджанських авіаліній" вибухнув кисневий балон. 
Теги:
Новини
Росія
Казахстан
Ізраїль
Азербайджан
авіакатастрофа
Читайте також:
окупанти танк
Автор Тетяна Нижник
25 грудня, 2024 середа
Січень буде вкрай складним, ворог кине всі резерви для максимальних здобутків на фронті, - Згурець
окупанти танк
Автор Тетяна Нижник
25 грудня, 2024 середа
Січень буде вкрай складним, ворог кине всі резерви для максимальних здобутків на фронті, - Згурець
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+0.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.7
    Купівля 41.7
    Продаж 42.22
  • EUR
    Купівля 43.48
    Продаж 44.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
26 грудня
23:18
Ілюстративне фото
РФ атакувала дроном багатоповерхівку в Часовому Яру на Донеччині: 2 людини загинули, 2 поранені
22:53
У роботі ChatGPT стався глобальний збій. OpenAI повідомила, що вирішує проблему
22:35
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну безпілотниками: ситуація ввечері 26 грудня
22:31
ВООЗ
Очільник ВООЗ із командою потрапив під обстріл аеропорту в Ємені
22:10
Оновлено
Баку вважає, що літак "Азербайджанських авіаліній" збила російська ППО, а пілотам не дозволили приземлитися у РФ, - ЗМІ
21:36
Олександр Куницький
Нардеп-"слуга" Куницький виїхав з України 3 місяці тому на підставі "тижневого відрядження" від Ради, – "Схеми"
21:30
Ексклюзив
Бідзіна Іванішвілі
"На превеликий жаль, країну перекупили": дипломат Огризко про ситуацію у Грузії
21:14
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив із президентом Сербії Вучичем розвиток відносин між країнами
20:57
Мінтранспорту Казахстану: на борту літака "Азербайджанських авіаліній", який зазнав авіакатастрофи, вибухнув кисневий балон
20:37
Ексклюзив
Білл Клінтон, Борис Єльцин, Леонід Кравчук. 14 січня 1994 року, Москва
Захід допустив фатальну помилку щодо Росії, - дипломат Огризко
20:28
Голові одеського осередку "УДАРу", підозрюваному у вимаганні $1 млн хабаря, обрали запобіжний захід
20:22
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Трофейний нотатник військового КНДР: досвід, який передають російські вояки північнокорейцям. Колонка Сергія Згурця
20:17
Ексклюзив
новобудова на вул. Трускавецькій
У будівельній компанії припустили здорожчання житла в Україні та назвали причини
20:04
OPINION
Планети та галактики — всередині нас
20:01
Оновлено
Ексочільника ТЦК Одеси Борисова, який планував утекти за кордон, арештували з правом на заставу
19:49
Оновлено
РФ здійснила масований обстріл прикордоння Сумщини: загинув чоловік
19:33
путін
Путін заявив, що не проти домовлятися щодо війни з Україною на майданчику Словаччини
19:26
Оновлено
Фінляндія
Фінляндія затримала підозрюваний у пошкодженні комунікаційного кабелю танкер Eagle S, імовірно, з тіньового флоту РФ
19:18
Експосадовцям Київпастрансу оголосили підозру у розкраданні 9 млн грн на держзакупівлях
19:15
військовий квиток, мобілізація
У Дії відновили послугу бронювання від мобілізації
19:14
Оновлено
удар РФ по Золочеву на Харківщині
РФ ударила по Слатиному та Золочеву на Харківщині: загинули дві людини, є поранені
19:04
електроенергія, відключення
Укренерго 27 грудня задіє пів черги відключень для побутових споживачів
18:58
Віктор Медведчук
ВАКС заборонив продавати арештоване майно Медведчука, АРМА оскаржить рішення
18:52
Партнерський матеріал
Диджиталізація, енергонезалежність і благодійність: яким має бути продуктовий ритейл у сучасних умовах
18:49
Оновлено
РФ ударила по ринку в Нікополі: 8 постраждалих, четверо з них у реанімації в тяжкому стані
18:46
Гривні
На рік під 5%: оборонному підприємству вперше дали пільговий кредит за програмою Мінстратегпрому
18:36
Херсон
"Про наступ на Херсон не йдеться": ЦПД назвав ключовий задум ворога в регіоні
18:08
Міноборони тестує пункт управління підрозділами, озброєними БПЛА
18:07
OPINION
блог Джемілєв
"Турецький двір" та "міністерство саботажу"
18:02
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:00
У Києві чоловік знущався з собаки у присутності дитини: правоохоронці відкрили кримінальне провадження
17:54
ЗСУ
Знущання з бійців у 211-й понтонно-мостовій бригаді: командира взводу оголосили в розшук за двома кримінальними статтями
17:30
Для поглиблення співробітництва: делегація збройних сил Франції відвідала Україну
17:28
путін лукашенко
Лукашенко та Путін припустили розміщення в Білорусі 10 ракетних комплексів "Орешник"
17:21
Ексклюзив
"Наслідок кількох речей": Defense Express про ймовірне збиття Росією азербайджанського літака
17:17
російські полонені
Представники Червоного Хреста регулярно відвідують російських військовополонених в Україні, – Координаційний штаб
17:15
ЗСУ
Від початку доби на фронті зафіксували 114 боєзіткнень: на Покровському напрямку відбулося 26 ворожих атак
17:05
Арсен Жумаділов
Очільник Держоператора тилу Жумаділов заявив, що СБУ закрила справу щодо його поїздок до Криму
16:49
Ексклюзив
гривня
Економіст Ус назвав причини, які можуть вплинути на зростання економіки України у 2025 році
16:45
Партнерський матеріал
Що таке Open Banking та як його впровадження для небанківських фінустанов полегшить життя українцям
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV