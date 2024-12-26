Найбільша ізраїльська авіакомпанія скасувала рейси до РФ після трощі літака у Казахстані

Про це інформує The Jerusalem Post.

Вказано, що авіакомпанія El Al оголосила про призупинення польотів за маршрутом Тель-Авів — Москва щонайменше на тиждень "у зв'язку з подіями в російському повітряному просторі".

Наступного тижня компанія проведе нову оцінку ситуації, аби вирішити, чи відновлювати польоти за цим маршрутом.