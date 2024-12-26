Баку вважає, що літак "Азербайджанських авіаліній" збила російська ППО, а пілотам не дозволили приземлитися у РФ, - Euronews
Дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака рейсом з Баку до Грозного у казахстанському Актау є російська ракета класу "земля-повітря"
Про це інформує Euronews, посилаючись на джерела в азербайджанському уряді.
Вказано, що згідно з попереднім розслідуванням, російська ракета над Грозним стала причиною трагедії в Актау. Йдеться про ракету класу "земля-повітря", яку за словами урядових джерел, було запущено під час активності безпілотників над Грозним. Уламки ракети уразили пасажирів і членів екіпажу, вибухнувши поряд з лайнером.
Джерело в уряді Азербайджану також розповіло, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах, попри прохання пілотів про екстрену посадку. Літакові наказали летіти через Каспійське море в бік Актау в Казахстані. Водночас системи GPS-навігації лайнера були заглушені на всьому шляху польоту над морем.
- Уранці 25 грудня у казахстанському Актау розбився пасажирський літак. Він прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у РФ. В авіакатастрофі загинули 38 людей. У ЦПД заявили, що його вразив російський ЗРК.
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