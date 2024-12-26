Баку вважає, що літак "Азербайджанських авіаліній" збила російська ППО, а пілотам не дозволили приземлитися у РФ, - Euronews

Про це інформує Euronews, посилаючись на джерела в азербайджанському уряді.

Вказано, що згідно з попереднім розслідуванням, російська ракета над Грозним стала причиною трагедії в Актау. Йдеться про ракету класу "земля-повітря", яку за словами урядових джерел, було запущено під час активності безпілотників над Грозним. Уламки ракети уразили пасажирів і членів екіпажу, вибухнувши поряд з лайнером.

Джерело в уряді Азербайджану також розповіло, що пошкодженому літаку не дозволили приземлитися в російських аеропортах, попри прохання пілотів про екстрену посадку. Літакові наказали летіти через Каспійське море в бік Актау в Казахстані. Водночас системи GPS-навігації лайнера були заглушені на всьому шляху польоту над морем.