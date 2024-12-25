У Казахстані розбився пасажирський літак, що летів з Баку до Грозного

Про це повідомляє Tengrinews.

Зазначається, що з борту було подано екстрений сигнал. На місце аварії прибули 52 людини особового складу та 11 одиниць техніки МНС Казахстану.

LADA.KZ повідомляє, що літак "Ембрайр190" AHY8243 оголосив аварійну ситуацію через зіткнення із птахом і порушенням рульового управління з посадкою в Актау.

Казахська служба Радіо Свобода пише, що літак був переспрямований у Махачкалу, а потім в Актау через туман у Грозному.

У мінтрансі Казахстану повідомили, що на борту літака перебували 62 пасажири, зокрема 37 азербайджанців, 6 казахстанців, 3 громадянина Киргизії та 16 громадян РФ. Також в літаку були 5 членів екіпажа.

За даними МНС Казахстану, попередньо, вижили 25 людей, з них 22 - у лікарні. Списки пасажирів уточнюються.

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