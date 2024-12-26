Мінтранспорту Казахстану: на борту літака "Азербайджанських авіаліній", який зазнав авіакатастрофи, вибухнув кисневий балон

Заяву Карабаєва цитує Інтерфакс-Україна.

За його словами, екіпаж не мав можливості стійко витримати курс і висоту.

"Диспетчер Ростова повідомив, що після надання даних про погоду в Махачкалі та Баку екіпаж ухвалив рішення летіти на Актау. О 10:53 керівник польотів Ростова повідомив додаткову інформацію керівнику польотів Актау про те, що на повітряному судні в пасажирській кабіні вибухнув кисневий балон, пасажири непритомніють, і запросив реанімацію після прибуття", - зазначив посадовець.

За його словами, після отримання повідомлення керівник Казаеронавігації сповістив аварійні служби про прибуття аварійного повітряного судна в аеропорт Актау.