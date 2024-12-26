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Мінтранспорту Казахстану: на борту літака "Азербайджанських авіаліній", який зазнав авіакатастрофи, вибухнув кисневий балон

Ольга Бабишена
26 грудня, 2024 четвер
20:57
Світ

Міністр транспорту Казахстану Марат Карабаєв заявив, що на борту літака "Азербайджанських авіаліній", який зазнав авіакатастрофи у казахстанському Актау, вибухнув кисневий балон

Зміст

Заяву Карабаєва цитує Інтерфакс-Україна. 

За його словами, екіпаж не мав можливості стійко витримати курс і висоту.

"Диспетчер Ростова повідомив, що після надання даних про погоду в Махачкалі та Баку екіпаж ухвалив рішення летіти на Актау. О 10:53 керівник польотів Ростова повідомив додаткову інформацію керівнику польотів Актау про те, що на повітряному судні в пасажирській кабіні вибухнув кисневий балон, пасажири непритомніють, і запросив реанімацію після прибуття", - зазначив посадовець. 

За його словами, після отримання повідомлення керівник Казаеронавігації сповістив аварійні служби про прибуття аварійного повітряного судна в аеропорт Актау. 

  • Уранці 25 грудня у казахстанському Актау розбився пасажирський літак. Він прямував зі столиці Азербайджану Баку до міста Грозний у РФ. В авіакатастрофі загинули 38 людей. У ЦПД заявили, що його вразив російський ЗРК. 
  • Згодом в азербайджанському уряді повідомили, що дані попереднього розслідування показали, що причиною катастрофи пасажирського літака є російська ракета класу "земля-повітря", а пілотам не дозволили приземлитися у РФ. 
Теги:
Новини
Росія
Казахстан
Азербайджан
авіакатастрофа
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