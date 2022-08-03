Про це повідомляє Еспресо.TV із посиланням на фінансовий портал "Мінфін".

Ціна на бензин на завправках

Бензин А-95 "преміум" коштує в середньому 52,12 грн/л, бензін А-92 - 48,77 грн/л. Середня ціна дизпалива складає 54,42 грн/л, дизпалива "преміум" - 57,24 грн/л. Автомобільний газ продають у середньому по 28,56 грн/л.

Водночас сайт AUTO.RIA наводить такі дані щодо середньої вартості пального: бензин А-95+ коштує 51,99 грн/л, бензин A-95 - 50,07 грн/л, бензин A-92 - 48,76 грн/л, дизпаливо - 54,43 грн/л, автогаз - 28,66 грн/л.

Ціна на пальне: прогноз

Голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко у ефірі Еспресо припустив, що пальне в Україні ще подорожчає восени.

"Зараз Нацбанк говорить про можливість подорожчання товарів, послуг у середньому по країні не більше, ніж на 30%. Відповідно, нас ще чекають восени подорожчання продуктів харчування, палива", - сказав Дорошенко.

У липні інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі Еспресо заявив, що ціна на бензин в Україні має зрости на 25%, але це також залежатиме від інфляції та від ціни пального на європейському ринку.

Наприкінці липня директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн прогнозував, що скраплений газ в Україні може стабілізуватися на ціні 30 грн/л, вартість дизпалива сягне 60-63 грн/л, бензин коштуватиме 55-57 грн/л.

При цьому, на думку експерта, стрибка цін на пальне вдасться уникнути, якщо учасники ринку погодяться на меншу маржу в реалізації пального.

Водночас директор Інституту розвитку економіки України Олександр Гончаров припускав, що ціна дизельного палива може зрости до 70 грн/л і навіть більше.

"Найімовірніше, українська влада спробує за рахунок девальвації гривні хоча б частково закрити дефіцит держбюджету-2022, а також допомогти експортерам. Але традиційно за все це заплатить населення, оскільки слідом за курсом валюти злетять і ціни на імпортні товари, зокрема, різке ослаблення гривні призведе до зростання цін на пальне", - пояснив своє припущення Гончаров.

Наявність пального на заправках в Україні

За даними AUTO.RIA, у більшості областей бензин А-95+ є лише на заправках мереж ОККО. У деяких областях, зокрема у Львівській і Одеській, ця марка бензину також є на заправках SOCAR.

У Київській і Дніпропетровській областях бензин А-92 є лише на заправках "Авиас", у Львівській - лише на заправках Chipo, подекуди (Чернігівщина, Тернопільщина, Івано-Франківщина) ця марка бензину відсутня на мережевих АЗС.

Бензин А-95 є найбільш поширеним і наявний на заправках більшості мереж у різних областях України.

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