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Третя світова війна "не так вже й далеко", але її не станеться за мого президентства, - Трамп

Катерина Єсікова
20 лютого, 2025 четвер
06:10
Світ Дональд Трамп

Лідер США Дональд Трамп попередив, що Третя світова війна "не так вже й далеко", проте, за його словами, вона не станеться за його президентства

Зміст

Про це повідомляє CNN.

Під час виступу на Пріоритетному саміті Інституту інвестиційної ініціативи майбутнього в Маямі Трамп пригадав конфлікт на Близькому Сході, а також війну Росії проти України. За його словами, він рухається "швидко до припинення війн, врегулювання конфліктів і відновлення миру на планеті".

"Нікому не вигідна Третя світова війна, і ви не так вже й далеко від неї, скажу вам прямо зараз, ви не так вже й далеко. Якби у нас була адміністрація [президента Джо Байдена] ще один рік, ви були б у Третій світовій війні, а зараз цього не станеться", - наголосив він.

  • Крім цього, Дональд Трамп заявив, що через Україну зірвалась угода щодо рідкісноземельних металів.
Теги:
Новини
Україна
Близький Схід
Війна з Росією
Дональд Трамп
Третя світова війна
США
Військові новини
Світ про Україну
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