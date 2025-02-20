Третя світова війна "не так вже й далеко", але її не станеться за мого президентства, - Трамп

Про це повідомляє CNN.

Під час виступу на Пріоритетному саміті Інституту інвестиційної ініціативи майбутнього в Маямі Трамп пригадав конфлікт на Близькому Сході, а також війну Росії проти України. За його словами, він рухається "швидко до припинення війн, врегулювання конфліктів і відновлення миру на планеті".

"Нікому не вигідна Третя світова війна, і ви не так вже й далеко від неї, скажу вам прямо зараз, ви не так вже й далеко. Якби у нас була адміністрація [президента Джо Байдена] ще один рік, ви були б у Третій світовій війні, а зараз цього не станеться", - наголосив він.