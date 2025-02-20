Третя світова війна "не так вже й далеко", але її не станеться за мого президентства, - Трамп
Лідер США Дональд Трамп попередив, що Третя світова війна "не так вже й далеко", проте, за його словами, вона не станеться за його президентства
Про це повідомляє CNN.
Під час виступу на Пріоритетному саміті Інституту інвестиційної ініціативи майбутнього в Маямі Трамп пригадав конфлікт на Близькому Сході, а також війну Росії проти України. За його словами, він рухається "швидко до припинення війн, врегулювання конфліктів і відновлення миру на планеті".
"Нікому не вигідна Третя світова війна, і ви не так вже й далеко від неї, скажу вам прямо зараз, ви не так вже й далеко. Якби у нас була адміністрація [президента Джо Байдена] ще один рік, ви були б у Третій світовій війні, а зараз цього не станеться", - наголосив він.
- Крім цього, Дональд Трамп заявив, що через Україну зірвалась угода щодо рідкісноземельних металів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.43 Купівля 41.43Продаж 41.92
- EUR Купівля 43.29Продаж 43.92
- Актуальне
- Важливе