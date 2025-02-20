Трамп звинуватив Україну у зриві угоди про рідкісноземельні метали

Про це пише "Суспільне".

За словами Дональда Трампа, угода про рідкісноземельні елементи була потрібна, щоб США могли повернути витрачені на підтримку України гроші.

"США витратили на $200 мільярдів більше, ніж Європа (на допомогу Україні — прим.). Гроші Європи гарантовані, вони отримують свої гроші назад. Це форма позики… Ми просто роздаємо свої гроші, і у нас була угода щодо рідкісноземельних металів та інших речей, але вони (Україна — прим.) порушили цю угоду. Вони порушили її два дні тому", — йдеться у заяві президента США.

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Трамп також звинуватив минулу адміністрацію США, нібито вони неефективно вели економічну політику.

Угода про обмін українських рідкісноземельних елементів. Що відомо

На початку лютого Дональд Трамп заявив, що хоче обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу США.

Спершу Володимир Зеленський заявив, що Україна готова підписати угоду.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.

16 лютого повідомлялось, що США наполягають на контролі над більшим спектром ресурсів України, включаючи рідкісні метали й стратегічні матеріали. Йдеться про літій, графіт та уран, які іноді плутають з рідкісноземельними копалинами.

Після цього президент повідомив: Україна зацікавлена у підписанні угоди, але лише після її доопрацювання, адже наразі в ній немає гарантій безпеки.