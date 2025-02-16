США прагнуть контролювати ширший спектр українських корисних копалин, включаючи рідкісні метали, - WP

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними джерел видання, Україна працює над контрпропозицією для США щодо доступу до своїх ресурсів, проте з посиленими гарантіями безпеки з боку Вашингтона.

Як пише WP, вимога США передати контроль над 50% корисних копалин викликала обурення серед представників України та Європи.

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За словами трьох високопоставлених українських чиновників, двох європейських дипломатів і ще двох осіб, знайомих із ситуацією, цей запит з’явився під час візиту міністра фінансів Скотта Бессента до Києва цього тижня. Він став першим представником адміністрації Дональда Трампа, який зустрівся з українським керівництвом.

Один із українських високопосадовців повідомив, що США надіслали пропозицію щодо угоди лише за чотири години до зустрічі Бессента з президентом Володимиром Зеленським. Під час переговорів Бессент наполягав на підписанні документа, проте Зеленський відмовився.

Як зазначив один із українських радників, США вимагають контроль над ширшим спектром стратегічних ресурсів, зокрема рідкісних металів і матеріалів, таких як літій, графіт та уран, які часто помилково ототожнюють із рідкісноземельними копалинами.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Раніше президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії. Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль". У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій. 12 лютого Зеленський провів у Києві зустріч з американським міністром фінансів Скоттом Бессентом: Україна отримала від Сполучених Штатів Америки перший драфт угоди про партнерство. Сполучені Штати Америки можуть закрити небо над західними миротворчими військами в Україні в обмін на рідкісноземельні мінерали, пише The Times із посиланням на британських урядовців.

Адміністрація Трампа запропонувала Україні надати США 50% володіння рідкісноземельними мінералами та розмістити американські війська в країні для їх охорони в обмін на угоду з Росією про припинення війни.