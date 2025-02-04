"Ми відкриті, щоби заходили інвестиції американських компаній": Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо рідкісноземельних елементів
У вівторок, 4 лютого, президент Володимир Зеленський запевнив, що Україна відкрита до американських інвестицій
Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, повідомляє "РБК-Україна".
За словами президента, у плані перемоги України був пункт щодо іноземних інвестицій в економіку країни.
"У нас їх достатньо і ви бачите, що Росія ще з 2014 року окупала наші землі. Частково там були дійсно великі об'єми наших корисних копалин. Ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю, і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо", - відповів Зеленський.
Володимир Зеленський зізнався, що ще у вересні 2024-го говорив з Дональдом Трампом, що Україна буде відкрита для інвестицій американських компаній.
"Ми відкриті, щоби заходили інвестиції американських компаній. І з задоволенням. Чому? Тому що якщо це буде все під контролем Росії, туди зайдуть інші країни, інші компанії. Безпосередньо я впевнений і Іран, і Північна Корея. Я про це з ним говорив, це факти. Я хотів би, щоб дійсно бізнес Америки, я знаю, що він дуже зацікавив, дуже зацікавив входити в Україну. Я хотів би, щоб вони розвивали цей напрямок у нас", - йдеться у заяві президента.
Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо
Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.
Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії.
Підполковник ЗСУ, заступник командира 3-ї ОШБр Максим Жорін також висловив свою думку. Військовий переконаний, що важливо не дати "просто вигребти всі ресурси під нуль".
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