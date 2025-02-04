"Ми відкриті, щоби заходили інвестиції американських компаній": Зеленський відреагував на заяву Трампа щодо рідкісноземельних елементів

Про це Володимир Зеленський сказав під час пресконференції з главою МАГАТЕ Рафаелем Гроссі, повідомляє "РБК-Україна".

За словами президента, у плані перемоги України був пункт щодо іноземних інвестицій в економіку країни.

"У нас їх достатньо і ви бачите, що Росія ще з 2014 року окупала наші землі. Частково там були дійсно великі об'єми наших корисних копалин. Ми відкриті до того, що все це може бути розроблено з нашими партнерами, які допомагають нам захистити нашу землю, і штовхають ворога назад своєю зброєю, своєю присутністю санкційними пакетами. І це абсолютно справедливо", - відповів Зеленський.

Володимир Зеленський зізнався, що ще у вересні 2024-го говорив з Дональдом Трампом, що Україна буде відкрита для інвестицій американських компаній.

"Ми відкриті, щоби заходили інвестиції американських компаній. І з задоволенням. Чому? Тому що якщо це буде все під контролем Росії, туди зайдуть інші країни, інші компанії. Безпосередньо я впевнений і Іран, і Північна Корея. Я про це з ним говорив, це факти. Я хотів би, щоб дійсно бізнес Америки, я знаю, що він дуже зацікавив, дуже зацікавив входити в Україну. Я хотів би, щоб вони розвивали цей напрямок у нас", - йдеться у заяві президента.

Обмін українських рідкісноземельних елементів на допомогу США. Що відомо

Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США. Канцлер Німеччини Олаф Шольц засудив пропозицію американського лідера.