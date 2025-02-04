"Ніхто не знає, що він мав на увазі", - Железняк про заяву Трампа щодо обміну українських рідкісноземельних елементів
Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії
Про це він сказав у кулуарах ВР, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.
"Я кожен день бачу від різних українських політиків, експертів , політтехнологів, членів наглядових рад Укрзалізниці якісь позиції по тому, як трактувати слова президента США. Але правда полягає в тому, що ніхто не знає, що він мав на увазі. Мені здається, що поки що це його відповідь американським журналістам для американської аудиторії щодо можливих процесів, які будуть стосуватись у тому числі завершення війни в Україні - ні більше, ні менше", - прокоментував Железняк.
Нардеп зазначив, видобуток українських корисних копалин теоретично можливий для закордонних інвесторів у межах державного чи приватного партнерства, спільного видобутку або концесії.
"Я не є експертом у корисних копалинах, але очевидно, що це тотально довгий процес для видобутку. Тому що той самий літій, який видобувають у багатьох країнах, і це достатньо затратний процес і, напевно, Україна поки не є лідером. Відповідно, наскільки це буде цікаво будь-яким закордонним інвесторам, включаючи США, - тут треба робити первісну оцінку… Технічно у країни є така можливість", - висловився нардеп.
- Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США.
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