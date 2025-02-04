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"Ніхто не знає, що він мав на увазі", - Железняк про заяву Трампа щодо обміну українських рідкісноземельних елементів

Дар'я Куркіна
4 лютого, 2025 вiвторок
16:32
Суспільство Железняк

Нардеп Ярослав Железняк припускає, що заява президента США Дональда Трампа про бажання обміняти українські рідкісноземельні елементи на допомогу була зроблена для американської аудиторії

Зміст

Про це він сказав у кулуарах ВР, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Я кожен день бачу від різних українських політиків, експертів , політтехнологів, членів наглядових рад Укрзалізниці якісь позиції по тому, як трактувати слова президента США. Але правда полягає в тому, що ніхто не знає, що він мав на увазі. Мені здається, що поки що це його відповідь американським журналістам для американської аудиторії щодо можливих процесів, які будуть стосуватись у тому числі завершення війни в Україні - ні більше, ні менше", - прокоментував Железняк.

Нардеп зазначив, видобуток українських корисних копалин теоретично можливий для закордонних інвесторів у межах державного чи приватного партнерства, спільного видобутку або концесії.

"Я не є експертом у корисних копалинах, але очевидно, що це тотально довгий процес для видобутку. Тому що той самий літій, який видобувають у багатьох країнах, і це достатньо затратний процес і, напевно, Україна поки не є лідером. Відповідно, наскільки це буде цікаво будь-яким закордонним інвесторам, включаючи США, - тут треба робити первісну оцінку… Технічно у країни є така можливість", - висловився нардеп.

  • Напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкісноземельних елементів на допомогу від США.
Теги:
Новини
Світ
Україна
політика
Війна з Росією
Дональд Трамп
США
Ярослав Железняк
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