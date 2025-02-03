Трамп заявив, що хоче обміняти українські рідкоземельні елементи на допомогу США
Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що хоче домовитися з Україною щодо обміну рідкоземельних елементів на допомогу від США
Про це повідомляє Barrons.
Так, Трамп хоче укласти угоду з Україною, за якою Київ постачатиме до США рідкоземельні мінерали, які використовуються в електроніці, в обмін на американську допомогу.
"Ми хочемо укласти угоду з Україною, де вони забезпечать те, що ми їм даємо, своїми рідкісними землями та іншими речами", - сказав Трамп під час спілкування з журналістами в Овальному кабінеті.
Як пише Суспільне із посиланням на джерела в Офісі президента, президент Володимир Зеленський додав у План перемоги пункт про рідкісноземельні ресурси, розраховуючи саме на США.
"Щоб гарантувати використання цих ресурсів, треба гарантувати безпеку, щоб росіяни не окупували землі з цими ресурсами", - заявили у джерелі.
Довідка. Україна володіє запасами кольорових і рідкоземельних металів, зокрема берилію, цирконію, танталу, а також комплекс фосфорних рідкоземельних і рідкометальних руд.
За оцінкою Forbes станом на 2023 рік, сукупна вартість корисних копалин в Україні сягає до $15 трлн. При цьому понад 70% загальної суми припадають на три області - Донецьку, Дніпропетровську та Луганську.
- Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин вважає, що Дональд Трамп має повне право перевірити на доцільність використання допомоги, наданої Україні попередньою адміністрацією президента.
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