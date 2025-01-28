Адміністрація Трампа має повне право перевірити доцільність надання допомоги Україні, - економіст Пендзин

Таку думку він висловив в етері Еспресо.

"Ми сьогодні не в стані, щоб впливати на рішення адміністрації Дональда Трампа щодо перевірки програми USAID. Виходьмо з того, що гроші американських платників податків і адміністрація Трампа має повне право перевірити на доцільність використання цих грошей. Ні в кого, і навіть в адміністрації Трампа, не виникає сумнівів щодо важливості виділення коштів на протезування українських героїв. Я переконаний, що ці програми будуть продовжені", - пояснив Пендзин.

Економіст наголосив, вся допомога надається Україні у вигляді грантів, коштом американських платників податків.

"Ще раз хочу наголосити - це гроші американських платників податків. Ці кошти надавались нам не в кредит, а передавались через відповідні структури в Україні, які використовувались грантово. Ми не повинні були повертати ці кошти. Тому вони можуть зробити перевірку. Тому не потрібно з цього приводу дуже рефлексувати", - зауважив він.

Олег Пендзин також переконаний, що всі програми, які діяли для України, будуть продовжені. Зокрема, і програма U4U, за якою допомогу отримували українські біженці.

"Коли ми говоримо про програму U4U, то тут ситуація інша. Цією програмою скористались 118 тис. українців до березня 2023 року. З того часу там накопичилась достатньо велика кількість заявок, які та програма не розглядала. І були зроблені заяви, що вони зараз зупинять збір заявок, щоб опрацювати ті, які були подані. Це не означає, що програма буде закрита. До речі, ніхто українців, які приїхали до США за програмою U4U, не депортує", - додав економіст.