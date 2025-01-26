Український офіс USAID отримав указівку зупинити фінансування всіх проєктів, - ЗМІ

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на працівника офісу USAID у Києві.

Водночас, за його словами, детальними вказівками, як планують реалізовувати директиву та чи будуть виключення, працівники наразі не володіють.

У пресслужбі USAID Суспільному повідомили, що перенаправили запит до Держдепу США.

Варто зазначити, що USAID в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Для довідки. United States Agency for International Development (USAID) – агенція США з міжнародного розвитку, заснована у 1961 році. Має регіональні місії у Центральній та Південній Африці, Азії, на Близькому Сході, в Латинській Америці та країнах Карибського басейну, а також у Європі.

Як ідеться на сайті USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу, а також спрямувала 5 млрд доларів допомоги на розвиток. Ще 30 мільярдів доларів були виділені у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом агенція інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу. Зокрема, йдеться про економічне зростання і торгівлю, гуманітарну допомогу, освіту, енергетику, інфраструктуру, технології тощо.