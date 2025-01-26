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Український офіс USAID отримав указівку зупинити фінансування всіх проєктів, - ЗМІ

Катерина Ганжа
26 січня, 2025 неділя
14:54
Суспільство екстренка

Після розпорядження Державного департаменту США щодо зупинки програм допомоги іншим країнам на 90 днів для аудиту, Американська агенція з міжнародного розвитку (USAID) в Україні отримала наказ зупинити всі проєкти та видатки на них

Зміст

Про це повідомляє Суспільне з посиланням на працівника офісу USAID у Києві.

Водночас, за його словами, детальними вказівками, як планують реалізовувати директиву та чи будуть виключення, працівники наразі не володіють.

У пресслужбі USAID Суспільному повідомили, що перенаправили запит до Держдепу США.

Варто зазначити, що USAID в Україні підтримує відбудову шкіл, надання медичних послуг, ремонт критичної енергетичної системи.

Для довідки. United States Agency for International Development (USAID) – агенція США з міжнародного розвитку, заснована у 1961 році. Має регіональні місії у Центральній та Південній Африці, Азії, на Близькому Сході, в Латинській Америці та країнах Карибського басейну, а також у Європі.

Як ідеться на сайті USAID Україна, з початку повномасштабної війни 24 лютого 2022 року агенція надала Києву 2,6 млрд доларів на гуманітарну допомогу, а також спрямувала 5 млрд доларів допомоги на розвиток. Ще 30 мільярдів доларів були виділені у формі прямої бюджетної підтримки.

Загалом агенція інвестує та підтримує 29 різних сфер у 158 країнах по всьому світу. Зокрема, йдеться про економічне зростання і торгівлю, гуманітарну допомогу, освіту, енергетику, інфраструктуру, технології тощо.

  • Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
  • У ЦПД заявили, що цей указ не стосується військової допомоги Україні.
  • ЗМІ 24 січня писали, що державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості грантів іноземної допомоги, і зазначили, що відповідний наказ може стосуватися України.
  • Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України.
  • Американські дипломати попросили терміново виключити програми, пов’язані з Україною, з програми заморожування іноземної допомоги на 90 днів, виданої держсекретарем Марко Рубіо.
Теги:
Новини
Україна
США
допомога Україні
Економіка
допомога США Україні
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