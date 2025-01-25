Американську допомогу армії України не зупинено, – Зеленський

Про це Зеленський повідомив на брифінгу за підсумками зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду, передає Суспільне.

"Знаю, що було обмеження гуманітарних програм, програм для інституцій у всьому світі. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена", – сказав президент у відповідь на запитання журналістів.