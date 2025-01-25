Американську допомогу армії України не зупинено, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський спростував інформацію про те, що США зупинили військову допомогу для України
Про це Зеленський повідомив на брифінгу за підсумками зустрічі з президенткою Молдови Маєю Санду, передає Суспільне.
"Знаю, що було обмеження гуманітарних програм, програм для інституцій у всьому світі. Я сфокусований на військовій допомозі. Вона не зупинена", – сказав президент у відповідь на запитання журналістів.
- Президент США Дональд Трамп у перший день правління ухвалив рішення тимчасово зупинити всі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок.
- У ЦПД заявили, що цей указ не стосується військової допомоги Україні.
- ЗМІ 24 січня писали, що державний секретар США Марко Рубіо зупинив на 90 днів видачу більшості існуючих грантів іноземної допомоги й зазначили, що відповідний наказ може стосуватися України.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.8 Купівля 41.8Продаж 42.32
- EUR Купівля 43.59Продаж 44.35
- Актуальне
- Важливе