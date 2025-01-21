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Трамп призупинив усі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів

Катерина Єсікова
21 січня, 2025 вiвторок
08:27
Світ Дональд Трамп

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у перший день правління тимчасово зупинив усі програми зовнішньої допомоги США на 90 днів для проведення перевірок

Зміст

Про це повідомляє Associated Press.

Зазначається, що не зрозуміло, скільки допомоги постраждає від цього указу, оскільки фінансування багатьох програм вже було асигновано Конгресом і має бути витрачено, якщо це ще було не зроблено.

В указі йдеться про те, що "індустрія іноземної допомоги та бюрократія не відповідають американським інтересам і в багатьох випадках суперечать американським цінностям" і "слугують дестабілізації миру в усьому світі, просуваючи в іноземних державах ідеї, які прямо протилежні гармонійним і стабільним відносинам усередині країн і між ними".

Трамп заявив, що жодна подальша зовнішня допомога США не буде надаватися у спосіб, який не буде повністю узгоджений із зовнішньою політикою президента.

Як пише видання, Трамп довгий час виступав проти іноземної допомоги, попри те, що така допомога зазвичай становить близько 1% федерального бюджету, за винятком надзвичайних обставин, таких як надання Україні зброї на мільярди доларів. 

  • 20 січня у Вашингтоні відбулася інавгурація Дональда Трампа. Він став 47-м лідером Штатів. Перші його заяви читайте за посиланням!
Теги:
Новини
Економіка
Дональд Трамп
США
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