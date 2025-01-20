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Оновлено

Інавгурація Трампа: текстова трансляція подій

Катерина Єсікова
20 січня, 2025 понедiлок
18:08
Світ Інавгурація Трампа

У понеділок, 20 січня, у Вашингтоні відбувається інавгурація обраного президента США Дональда Трампа. Він стане 47-м лідером Штатів

Зміст

Про це пише CNN.

Близько 18:00 (за київським часом) Дональд Трамп разом з чинним президентом США Джо Байденом прибули до Капітолія, де обраний лідер складе присягу та виступить із промовою.

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На інавгурації присутні мільярдери Ілон Маск, Джефф Безос, Марк Цукерберг, глава Apple Тім Кук керівник Google Сундар Пічаї, виконавчий директор TikTok Шоу Цзи Чу. Також зібралися чинні та колишні члени Конгресу США, представники майбутньої адміністрації Дональда та високопосадовці, зокрема колишні президенти США Білл Клінтон, Джордж Буш-молодший і Барак Обама.

Трамп прибув до Білого дому

Спершу Дональд Трамп разом зі своєю дружиною Меланією прибули на службу в єпископальну церкву Святого Іоанна біля Білого дому, повідомляє CNN.

Після цього Байден і перша леді Джилл Байден привітали Трампа і Меланію Трамп у Білому домі. Очікується, що вони разом питимуть чай.

"Ласкаво просимо додому", - заявив чинний президент США.

Інавгурація Трампа

У 2021 році, як пише видання, Трамп поставився до Байдена зневажливо і не продовжив традицію запрошувати обраного президента до Білого дому.

За традицією президент, який покидає свою посаду, супроводжує новообраного президента до Капітолія на церемонію присяги. 

  • Дональд Трамп напередодні інавгурації виступив із промовою, в якій згадав про Україну, ситуацію на Близькому Сході, проблеми нелегальної міграції та відновлення роботи соцмережі TikTok у Сполучених Штатах

Теги:
Новини
Джо Байден
Дональд Трамп
вибори у США
США
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