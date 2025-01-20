Трамп пообіцяв припинити війну в Україні, повернути TikTok у США та збудувати в Америці "Залізний купол"

Виступ Трампа на мітингу своїх прихильників під гаслом Make America Great Again ("Зробимо Америку великою знову") відбувся у комплексі Capital One Arena, його транслював "Голос Америки".

Трамп зазначив, що після інавгурації він має намір підписати безліч указів, які "дуже потішать" американців.

"Усе розпочнеться завтра. Завтра вам буде дуже весело дивитися телевізор, – пообіцяв Дональд Трамп. – … Кожний радикальний і дурний указ адміністрації Байдена буде скасовано протягом кількох годин після того, як я прийму присягу".

Він додав, що нова адміністрація має намір "покласти край правлінню провального істеблішменту у Вашингтоні" та "зробити Америку знову великою".

Говорячи про зовнішню політику, Трамп знову заявив, що припинить війну в Україні, проте не деталізував, як саме він планує це зробити.

"Я припиню війну в Україні. Я зупиню хаос на Близькому Сході та зможу запобігти Третій світовій війні. Ви навіть не уявляєте, як близько ми до цього", – сказав Трамп.

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Говорячи про перемир'я в Газі, Трамп заявив, що "ця угода могла бути досягнута тільки в результаті нашої історичної перемоги в листопаді".

Також Трамп пообіцяв зупинити "вторгнення" нелегальних іммігрантів на американському кордоні. Він сказав, що озвучить конкретні заходи в цьому напрямі в інавгураційній промові в понеділок.

Окрім того, Трамп заявив, що після вступу на посаду він посилить протиракетну оборону Америки та віддасть наказ на створення над усією країною протиракетного щита "Залізний купол".

"Я накажу армії розпочати будівництво великого "Залізного купола" – протиракетного щита, який буде повністю виготовлено у США", – сказав Трамп.

Також Трамп заявив, що йому подобається соцмережа TikTok і її необхідно зберегти": "Відсьогодні TikTok повертається до США".

"Щиро кажучи, в нас немає вибору, ми маємо його зберегти. Дуже багато робочих місць. Ми не хочемо віддавати наш бізнес Китаю, ми не хочемо віддавати наш бізнес іншим людям", – додав він.

Загалом виступ Трампа був доволі тривалим і нагадував його передвиборчі промови. Глядачам демонстрували відеоролики, на сцену виходив мільярдер Ілон Маск, Трамп представляв ключових співробітників нової адміністрації.