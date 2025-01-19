Інавгурація президента США: церемонія для Дональда Трампа та історія символічної події

Що таке інавгурація, звідки вона взялась та коли вперше відбулася у США

Інавгурація Рузвельта, 1945 р. Фото: New Park Service

Інавгурація – це особлива урочиста церемонія, під час якої новий глава держави офіційно вступає на свою посаду. В Америці цей захід є доволі масовим, адже привітати нового президента виявляється завжди чимало охочих.

Сама назва події походить із давньоримських часів, коли посвячення правителів відбувалося за участі так званих авгурів – офіційних жерців у Стародавньому Римі, які начебто за знаками вгадували волю богів. Саме вони урочисто посвячували нових правителів і чиновників до виконання їхніх обов'язків. А з того часу назва та подія трансформувалися до умов сучасності, пройшовши у кожній країні свій шлях.

Інавгурація президента для Америки вважається найвищим символом мирної передачі влади та присягу складають глави держави навіть після переобрання. А перша церемонія відбулася у далекому 1879 році й вимагала певної імпровізації. Тоді, 30 квітня, перший американський президент Джордж Вашингтон гучно прибув до Нью-Йорка, привітати його зібрався великий натовп, перед яким він склав присягу з балкона Федерал-холу на Волл-стріт. Власне він також започаткував дві цікаві речі, які залишилися у спадок для майбутніх президентів країни – йдеться про інавгураційну промову та про звертання "містере президенте".

Як виглядає процес інавгурації американського президента: традиції та зміни упродовж понад 200 років

Фото: Freepik

Після першої інавгурації Вашингтона, яка відбулася 30 квітня, датою для наступних таких заходів Конгрес США встановив 4 березня. Такий тривалий час після виборів був зумовлений тогочасними особливостями процесу підрахунку голосів та збору інформації.

Проте вже у 1933 році дату змінили. Ухваливши двадцяту поправку до Конституції, Конгрес скоротив проміжок часу між виборами та інавгурацією. Новопризначеною датою стало 20 січня, що допомогло скоротити перехідний період політичної невизначеності у країні. Втім, якщо цей день раптом випаде на неділю, церемонія переноситься на 21 січня.

Близько двох сотень років американські президенти складають свою присягу у Капітолії: спочатку всередині, згодом тривалий час зовні, на східному портику Капітолія, але це змінилося в 1981 році, коли Рональд Рейган хотів задовольнити дедалі більшу кількість глядачів, які хотіли бути присутніми на церемонії та переніс її до західного портика будівлі, де вона залишається й сьогодні.

Упродовж стількох років завдяки появі численних традицій інавгурація від простої церемонії складання присяги розширилася до цілоденної події, обрамленої парадами та різними світськими заходами. Подію транслюють на телебаченні, а медіа перетворюють її у численні новини та репортажі.

Тож, як вже згадувалося, традиційно церемонія проводиться перед Капітолієм за участі великої кількості глядачів. Сюди новий президент прибуває разом із сім'єю, тут складає присягу, кладучи руку на Біблію, а опісля виголошує промову, це усе супроводжується парадами та урочистостями, якщо тогочасні умови не вносять корективів.

Окрім того, упродовж останніх кількох десятиліть існує також традиція відвідувати у цей день богослужіння перед складанням присяги. Ще однією цікавою традицією є чаювання, яке для нового президента і його сім'ї влаштовує попередній лідер країни, символічно передаючи Білий дім.

Цікаві моменти з історії численних інавгурацій США

Фото: Navy Petty Officer 1st Class Carlos M. Vazquez II

Упродовж стількох років головна церемонія для нового президента встигла зібрати чимало різноманітних моментів: найкоротша і найдовша промова, наймасовіший захід, найдорожча церемонія та багато іншого.

Зокрема, найкоротшу промову, яка складалася лише зі 135 слів, виголосив 1793 року Джордж Вашингтон під час своєї другої інавгурації. Він же також додав у кінці "Хай допоможе мені Господь", що згодом стало традиційними словами для багатьох наступників. А ще Вашингтон танцював менует після своєї інавгурації.

Тим часом найдовша промова пролунала з уст Вільяма Генрі Гаррісона у 1841 році, тоді він, стоячи під вітром без капелюха й пальта, спромігся говорити близько двох годин. Гаррісон перебував на посаді менше ніж будь-який із президентів США, адже лише за місяць після складання присяги він помер від хвороби. Однією з версій власне було те, що він застудився через таку тривалу промову.

Найнеочікуваніше місце для складання присяги дісталося Ліндону Джонсу, який став 36-м президентом США і склав її на борту президентського літака, що стояв на аеродромі Далласа, безпосередньо перед вильотом до Вашингтона. Причина такого поспіху та спартанських умов – убивство президента Кеннеді, яке точно не залишало місця звичним урочистостям.

А от сучасні інавгураційні паради вперше виглядали як спонтанна процесія, яка зібралася у той момент, коли після своєї другої інавгурації у 1805 році Томас Джефферсон їхав верхи на коні від Капітолія до Президентського дому. Проте найчисельніший натовп під час своєї церемонії присяги зібрав вже наш сучасник – Барак Обама. За різними оцінками, її відвідали від 800 тисяч до 1,8 мільйона людей.

Натомість за вартістю церемонії Дональда Трампа ніхто не зміг обігнати. Його інавгурація 20 січня 2017 року стала найдорожчою в історії США, адже на її проведення витратили близько 90 мільйонів доларів.

Церемонія ж Джо Байдена вперше пройшла із суворими обмеженнями через пандемію коронавірусу.

Як відбуватиметься друга інавгурація Дональда Трампа 20 січня 2025 року

Дональд Трамп, фото: GettyImages

Новий 47-й президент США Дональд Трамп прагне виконати усі традиційні церемонії у повному обсязі. Тому урочистості стартували вже цими вихідними та триватимуть аж до вівторка.

Проте головним днем, як і очікувано, стане понеділок, 20 січня, коли він складатиме присягу. Через те, що Штатам обіцяють доволі холодну погоду із 7 градусами морозу та сильним вітром, церемонію уперше за останні 40 років вирішили перенести до приміщення, тобто у ротонду Капітолія. Попри такі зміни, політик обіцяє гостям та глядачам події красиве видовище.

Отож, 20 січня для Трампа і його сім'ї розпочнеться традиційним богослужінням, після якого у Білому домі подружжя Байденів влаштує традиційне чаювання, символічно передаючи його Трампові.

Інавгурація розпочнеться опівдні, Трамп покладе руку на Біблію і прочитає президентську присягу з 35 слів, саме після цього він офіційно стане президентом Америки. Опісля він виголосить свою промову. На стадіоні Capital One Arena у Вашингтоні буде організована пряма трансляція церемонії й параду.

На церемонії присяги очікують виступи кантрі-музикантів Лі Грінвуда та Керрі Андервуд. А національний гімн виконає оперний співак Крістофер Маччіо. Сам політик після складання присяги планує приєднатися до своїх прихильників на території Capital One.

Відвідають подію колишні президенти США та колишні перші леді, запрошені також президенти інших країн, зокрема Сі Цзіньпін, але замість нього Китай відправить віцепрезидента Хань Чжена. Серед лідерів країн ЄС тільки Мелоні отримала особисте запрошення на захід. За інформацією Politico, президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн не запросили. Присутнім буде британський популіст Найджел Фарадж, французький ультраправий політик Ерік Земмур, бельгієць Том Ван Грікен та колишній прем’єр Польщі Матеуш Моравецький. Отримала запрошення й ультраправа кандидатка в канцлери Німеччини від партії Альтернатива для Німеччини (AfD) Аліса Вайдель, але приїхати не зможе, відрядить колегу: поїде співголова партії Тіно Хрупалла. Також запланованими гостями є власники великих компаній, такі як Ілон Маск, Марк Цукерберг, Джеф Безос та низка інших.

Після присяги Трамп візьме участь у своїх перших офіційних діях у Президентській кімнаті в Капітолії, відвідає ланч у Конгресі, організований об'єднаним комітетом Конгресу з інавгураційних церемоній, огляне війська на східних сходах і очолить ходу церемоніальних військових полків та марш оркестрів. День закінчиться церемонією підписання в Овальному кабінеті.

А вже увечері відбудуться три інавгураційні бали, на які також має завітати вже інавгурований президент. Йдеться про бал головнокомандувача для військовослужбовців, бал Свободи за участю гурту Village People, орієнтований на прихильників Трампа, і бал "Зоряне сяйво" для впливових спонсорів.

Тим часом фіналом усіх заходів стане національний молебень, який відбудеться у вівторок, 21 січня.