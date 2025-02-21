В ISW показали, як РФ перекручує позицію Китаю стосовно війни в Україні
Ймовірно, Кремль намагається представити Китайську Народну Республіку як більш прихильну до його позиції щодо війни в Україні, ніж Пекін готовий заявити публічно
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ КНР Ван Ї на саміті міністрів закордонних справ G20 у Південній Африці 20 лютого.
В офіційному повідомленні Міністерства закордонних справ Росії зазначається, що Ван Ї підкреслив, що підхід КНР до врегулювання війни в Україні зосереджений на усуненні "першопричин" війни.
При цьому, як зазначають аналітики, офіційне повідомлення МЗС КНР про цю зустріч суттєво відрізняється і стверджує, що Лавров заявив, що Росія, а не КНР, прагне усунути "першопричини війни".
"Ймовірно, цілеспрямована помилка МЗС Росії відображає намагання РФ повністю узгодити позицію КНР щодо війни зі своєю власною, щоб зміцнити свій міжнародний авторитет і сформувати внутрішнє сприйняття відносин Росії з Китаєм у росіян", - припускають аналітики ISW.
У звіті зазначають, що російські офіційні особи чітко визначили "першопричини" війни як нібито порушення НАТО зобов'язань не просуватися на схід у районах поблизу російського кордону, що свідчить про те, що Кремль і надалі прагне нав'язувати свою волю та інтереси безпеки Сполученим Штатам і Європі і не зацікавлений у компромісі цій вимозі.
- Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Китаю очікує, що "всі сторони" війни в Україні зберуться разом для мирних переговорів, оскільки дипломати США та РФ зустрілися в Саудівській Аравії.
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