В ISW показали, як РФ перекручує позицію Китаю стосовно війни в Україні

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначили, що міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з міністром закордонних справ КНР Ван Ї на саміті міністрів закордонних справ G20 у Південній Африці 20 лютого.

В офіційному повідомленні Міністерства закордонних справ Росії зазначається, що Ван Ї підкреслив, що підхід КНР до врегулювання війни в Україні зосереджений на усуненні "першопричин" війни.

При цьому, як зазначають аналітики, офіційне повідомлення МЗС КНР про цю зустріч суттєво відрізняється і стверджує, що Лавров заявив, що Росія, а не КНР, прагне усунути "першопричини війни".

"Ймовірно, цілеспрямована помилка МЗС Росії відображає намагання РФ повністю узгодити позицію КНР щодо війни зі своєю власною, щоб зміцнити свій міжнародний авторитет і сформувати внутрішнє сприйняття відносин Росії з Китаєм у росіян", - припускають аналітики ISW.

У звіті зазначають, що російські офіційні особи чітко визначили "першопричини" війни як нібито порушення НАТО зобов'язань не просуватися на схід у районах поблизу російського кордону, що свідчить про те, що Кремль і надалі прагне нав'язувати свою волю та інтереси безпеки Сполученим Штатам і Європі і не зацікавлений у компромісі цій вимозі.