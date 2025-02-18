Китай очікує, що "всі сторони" війни в Україні зберуться разом для мирних переговорів
Міністерство закордонних справ Китаю очікує, що "всі сторони" війни в Україні зберуться разом для мирних переговорів, оскільки дипломати США та РФ зустрілися в Саудівській Аравії
Про це пише CNN.
"Китай вітає всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, включаючи консенсус на переговорах, досягнутий між Сполученими Штатами і Росією", - заявив речник МЗС Го Цзякунь.
Водночас він додав, що Китай очікує, що всі залучені сторони доєднаються до переговорів.
"У той же час Китай очікує, що всі залучені сторони та зацікавлені сторони своєчасно долучаться до переговорного процесу", - каже речник.
Видання зауважує, що Китай давно намагався позиціонувати себе як потенційного мирного посередника в конфлікті, просуваючи власну нечітко сформульовану пропозицію щодо врегулювання війни.
- У США висунули ідею розміщення військових неєвропейських країн, зокрема Китаю та Бразилії уздовж можливої лінії припинення вогню в Україні.
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