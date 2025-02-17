США запропонували залучити військових із Бразилії та Китаю до миротворчого контингенту в Україні після закінчення війни, - The Economist
У США висунули ідею розміщення військових неєвропейських країн, зокрема Китаю та Бразилії уздовж можливої лінії припинення вогню в Україні
Про це йдеться у статті The Economist.
Там нагадали, що Франція запропонувала розгортання європейських сил, які залишатимуться далеко за лінією фронту в Україні, не обов’язково зобов’язуючись приєднатися до будь-якої майбутньої війни.
Водночас у Вашингтоні вважають, що мир в Україні буде міцнішим, якщо на лінії розмежування будуть не лише західні військовослужбовці. Американські офіційні особи пропонують інший вид миротворчих сил, включаючи неєвропейські країни, такі як Бразилія чи Китай, які розташувалися б уздовж можливої лінії припинення вогню як свого роду буфер.
- На полях безпекової конференції у Мюнхені відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса. Зеленський заявив про готовність руху до реального миру. А очільник Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що необхідно, щоб мирний план щодо України був розроблений спільно із США та європейськими партнерами.
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