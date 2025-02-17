США запропонували залучити військових із Бразилії та Китаю до миротворчого контингенту в Україні після закінчення війни, - The Economist

Про це йдеться у статті The Economist.

Там нагадали, що Франція запропонувала розгортання європейських сил, які залишатимуться далеко за лінією фронту в Україні, не обов’язково зобов’язуючись приєднатися до будь-якої майбутньої війни.

Водночас у Вашингтоні вважають, що мир в Україні буде міцнішим, якщо на лінії розмежування будуть не лише західні військовослужбовці. Американські офіційні особи пропонують інший вид миротворчих сил, включаючи неєвропейські країни, такі як Бразилія чи Китай, які розташувалися б уздовж можливої ​​лінії припинення вогню як свого роду буфер.