Meta оголосила, що планує вкласти значні кошти в створення гуманоїдних роботів на базі ШІ
У Мюнхені стартувала зустріч Зеленського та віцепрезидента США Венса
На полях безпекової конференції в Мюнхені розпочалася зустріч президента України Володимира Зеленського та віцепрезидента США Джей Ді Венса
Зміст
Про це повідомила Еспресо журналістка Маріанна Присяжнюк з місця подій.
Новина доповнюватиметься...
Залиште коментар
Читайте також:
Україна дасть поштовх економічному зростанню в інших країнах, — депутат Європарламенту Міхаель Галер про євроінтеграцію
Соціальне житло для переселенців: чому його нереально знайти та як у цьому допоможе новий закон
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-0.2°C
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.96
- EUR Купівля 43.26Продаж 43.95
- Актуальне
- Важливе
2025, п'ятниця
14 лютого
18:41
Огляд
Безпека ЧАЕС під питанням: як виникла захисна арка і чи здатна вона витримувати удари. Пояснюємо
18:39
Netflix показав тизер 4-го сезону "Бріджертонів", який розкриває історію кохання Бенедикта і Софі
18:12
Ексклюзив
В Європі розуміють, що мають взяти на себе левову частку відповідальності: Яценюк з Мюнхенської конференції
18:04
Письменники з України, Польщі, Німеччини і Казахстану відмовилися від участі у фестивалі в Індії через росіян у програмі
18:00
Молдова сподівається на виведення військ РФ з Придністров'я у рамках переговорів щодо війни в Україні
17:24
План про закінчення війни має бути проговорений між Україною, США та країнами Європи, – Зеленський
17:17
"Ми там впевненіші, ніж були": Зеленський повідомив про покращення ситуації на Покровському напрямку
17:09
Ексклюзив
Такі БПЛА не зруйнують укриття енергоблока, але можуть порушити захист від вологи: експерт Литвинський про удар по ЧАЕС
16:48
Понад 1600 потенційних постачальників для ЗСУ торік пройшли перевірку на відповідність вимогам
16:34
Уряд скерував додаткові кошти на програму "Національний кешбек": названо регіони-лідери за кількістю виробників
16:15
"Головна загроза - не Китай і Росія": Венс заявив, що Європа відійшла від спільних цінностей зі США
16:08
Ексклюзив
Ворог значно активізував обстріли двох громад: голова РВА Канашевич про ситуацію на Куп'янщині
15:25
"Не вистачає екіпажів, щоб їх вбивати": DeepState повідомив, що росіяни просунулись у районі Дворічної та Новомлинська на Харківщині
15:25
Українські виробники знизять ціни на сотню найбільш популярних ліків: Шмигаль розповів подробиці
15:24
Ексклюзив
Генерал армії України Маломуж назвав єдиний спосіб змусити Путіна дотримуватися принципів міжнародного права
15:05
Оновлено
Після удару Росії по укриттю ЧАЕС Сибіга провів термінову зустріч з очільником МАГАТЕ Гроссі: про що говорили
14:48
Суд взяв під варту нардепа Бондаря, якого підозрюють у співорганізації розкрадання коштів Укрзалізниці