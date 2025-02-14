Мюнхенська безпекова конференція-2025. День перший. Головні події і заяви

Це найбільша у світі міжнародна конференція, під час якої країн обговорюють питання глобальної безпеки. Головна тема цьогорічної зустрічі – війна Росії проти України.

Українську делегацію на Мюнхенській конференції очолив президент Володимир Зеленський. Також у її складі очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр оборони Рустем Умєров і заступник голови ОП Павло Паліса.

Інформація оновлюється...

"Головна загроза - не Китай і Росія": Венс заявив, що Європа відійшла від спільних цінностей зі США

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Європа відступила від спільних цінностей, які поділяє Вашингтон, зокрема, згадав про демократію та свободу слова, яка відступає у ЄС.

"Загроза, яка мене найбільше турбує щодо Європи - це не Росія, не Китай, не будь-який інший зовнішній фактор. Мене хвилює загроза зсередини - відступ Європи від деяких її найважливіших цінностей, цінностей, які поділяють зі США", - заявив Венс.

За його словами, адміністрація президента Дональда Трампа стурбована європейською безпекою, а свобода слова у Великій Британії та по всьому ЄС відступає.

"Нам роками розказували, що ми спонсоруємо захист демократії, але коли ми бачимо, як європейські суди відміняють результати виборів, а топ посадовці загрожують скасувати інші, ми маємо задати собі питання - чи ми відповідаємо своїм же високим стандартам демократії?" - додав віцепрезидент.

Зокрема, він згадав про анулювання першого туру президентських виборів у Румунії у грудні 2024 року.

"Немає безпеки, якщо ви боїтеся голосів, думок і совісті, які керують вашими власними людьми... Якщо ви біжите, боячись власних виборців, Америка нічого не може для вас зробити. Вам потрібні демократичні мандати, щоб досягти чогось цінного в найближчі роки", - казав Венс стосовно Європи.

Росія готує 15 дивізій у Білорусі й може піти на країни НАТО вже наступного року, – Зеленський

Відповідаючи на запитання про те, чи в разі, якщо Україна погодиться на так званий компромісний мир, немає ризиків, що Росія знову нападе на Україну за якийсь час, Зеленський сказав, що так і станеться, якщо не буде гарантій безпеки. Втім загроза є не лише для України.

"А ви знаєте, що відбувається в Білорусі? Уже цього року Росія підготує 15 дивізій для тренування й посилення ситуації на білоруському напрямку. Ми думаємо, що вони всі або частково будуть на території Білорусі. Це буде 100-150 тисяч людей. І я не впевнений, що це велике угруповання піде наступом саме в Україну. Це може бути. Вони можуть піти як в Україну, як це було 2022 року. Або ж вони можуть піти на Польщу чи країни Балтії", – зазначив президент України.

Зеленський додав, що Путін, імовірно, готує війну проти країн НАТО наступного року.

"Я не знаю цього напевно. Але, думаю, така в нього ідея. З усього, що я отримую від розвідки, вважаю, що він готує війну з країнами НАТО наступного року", – сказав він.

Зеленський повідомив, що обговорить з Дональдом Трампом плани РФ щодо Білорусі

Якщо ми не в НАТО, то нам потрібна натовська зброя й армія у 1,5 мільйона людей, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо Україна не буде в НАТО, їй знадобиться натовське озброєння та армія чисельністю 1,5 мільйона військових.

"Сьогоднішня Америка і президент Трамп, вони не готові говорити про НАТО. Вони відкрито про це говорять. Вони вважають, що Україна не може бути в НАТО, бо це ескалація з "рускімі". Вони вважають, що НАТО в Конституції – є головним чинником окупації України", - зазначив президент України.

"Ми готові на контингент, який складається навіть виключно з українців – питання в оснащенні": Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може погодитись на військовий контингент, який складається виключно з її громадян, якщо матиме відповідне оснащення.

"Ми дуже хочемо гарантій безпеки від США. Коли ми говоримо про контингент – ми готові на контингент, який складається навіть виключно з українців. Питання в оснащенні. Якщо у нас 150-160 літаків F-16, понад 25 систем Patriot, для чого нам команди США чи Європи?" – заявив Зеленський.

Він зазначив, що якщо Україна матиме відповідне оснащення – питання у громадянстві не стоятиме та додав, що США потрібні Україні як союзник, що політично підтримує її.

"Якщо ми говоримо про контингент, у мене є мапа де написано: іноземців – 110 тисяч. Бажано, щоб ті наші партнери, які є професіоналами на морі (британці, нордичні країни) – щоб вони були в морі", – сказав президент.

Раніше, відповідаючи на запитання щодо гарантій безпеки, Володимир Зеленський також зауважив щодо контингенту, що військові створили мапу, де зазначили, яких саме військових потребують і де, щоб гарантувати безпеку України.

"Мапа готова, військові попрацювали. Вона непублічна, там показано, де, як ми вважаємо, військовий контингент – не миротворчі сили – повинен бути та в якій кількості. Ми готові до будь-яких розмов з Америкою і союзниками... І якщо буде загальне розуміння небезпечного Путіна, ми будемо готові з нашим об'єднаним розумінням говорити з росіянами", – додав Зеленський.

Росіян не запросили на Мюнхенську безпекову конференцію

Глава Мюнхенської безпекової конференції Крістоф Гойсген заявив, що на захід не акредитували жодного представника Росії.

"Ми не акредитували жодного представника російського уряду. Без акредитації сюди не потрапиш", – заявив він.

Глава Мюнхенської безпекової конференції додав, що нікому з офіційних осіб РФ візу не видали.

Прислухайтеся до України й не повторюйте минулих помилок, - Сибіга

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав учасників Мюнхенської безпекової конференції не боятись робити "сміливі кроки для стримування Росії".

Міністр нагадав, що разом з президентом України Володимиром Зеленський був присутній на Мюнхенській безпековій конференції у 2022 році.

"Атмосфера була похмурою. Ніхто не вірив в Україну. Ні до повномасштабної війни, ні на її початку. Але ми вірили в себе. І ми вистояли, незважаючи ні на що. Висновок: ніколи не варто недооцінювати Україну", – написав Сибіга.

Він зазначив, що три роки тому Україна на конференції в Мюнхені запропонувала кроки, щоб запобігти повномасштабній війні Росії, проте "заклики здебільшого залишилися поза увагою".

"Зараз урок зрозумілий: прислухайтеся до України й не повторюйте минулих помилок. Вірте в Україну і не бійтеся робити сміливі кроки для стримування Росії", – наголосив очільник МЗС.

Україна - №1 у світі з виробництва дронів, - Зеленський

Володимир Зеленський зазначив, що під час телефонної розмови з Трампом багато говорили технологічні успіхи України.

"Такі успіхи є, всі це визнають. У нас сектор – 200 компаній сьогодні по виробництву дронів. Ми - №1 у світі. І всі це визнають. Але, я думаю, що проблема – що №2 – це Іран або Росія. Мені здається – це проблема. Повинно бути - №1 – Україна, Америка, Європа…Тоді, дійсно, є безпека, що навіть, якщо будуть у майбутньому ризики, будуть воювати не люди", - сказав Володимир Зеленський.

Що кажуть експерти

Юрій Романюк, експерт із міжнародних питань, голова Всеукраїнської громадської організації "Україна в НАТО", вважає, що після "перемир'я" через 3-5 років війна до України знову повернеться, тому що Трамп не підтримав наш вступ до НАТО та не надав гарантій безпеки.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець переконаний, що відбувається пробудження Європи під холодним душем з боку США.

Військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа" Дмитро Снєгирьов вважає, що підстав вважати, що долю України вирішать за спиною нашої країни немає.