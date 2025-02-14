"Головна загроза - не Китай і Росія": Венс заявив, що Європа відійшла від спільних цінностей зі США
Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Європа відступила від спільних цінностей, які поділяє Вашингтон, зокрема, згадав про демократію та свободу слова, яка відступає у ЄС
Про це він сказав у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції.
"Загроза, яка мене найбільше турбує щодо Європи - це не Росія, не Китай, не будь-який інший зовнішній фактор. Мене хвилює загроза зсередини - відступ Європи від деяких її найважливіших цінностей, цінностей, які поділяють зі США", - заявив Венс.
За його словами, адміністрація президента Дональда Трампа стурбована європейською безпекою, а свобода слова у Великій Британії та по всьому ЄС відступає.
"Нам роками розказували, що ми спонсоруємо захист демократії, але коли ми бачимо, як європейські суди відміняють результати виборів, а топ посадовці загрожують скасувати інші, ми маємо задати собі питання - чи ми відповідаємо своїм же високим стандартам демократії?" - додав віцепрезидент.
Зокрема, він згадав про анулювання першого туру президентських виборів у Румунії у грудні 2024 року.
"Немає безпеки, якщо ви боїтеся голосів, думок і совісті, які керують вашими власними людьми... Якщо ви біжите, боячись власних виборців, Америка нічого не може для вас зробити. Вам потрібні демократичні мандати, щоб досягти чогось цінного в найближчі роки", - казав Венс стосовно Європи.
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Також американський віцепрезидент прокоментував незаконну міграцію.
"З усіх нагальних проблем, з якими стикаються представлені тут країни, я вважаю, що немає нічого більш нагального, ніж масова міграція", - підкреслив Венс.
Водночас він наголосив на необхідності збільшення Європою оборонних фінансових зобов'язань у регіоні.
"Я думаю, всі готові до обговорень, яким чином збільшити витрати на оборону. Це правильно, тому що президент Трамп сказав, що Європа мусить більше відіграти роль у безпеці цього континенту. Потрібно, щоб Європа збільшила свою роль, а Америка сконцентрувалась на регіонах світу, які в небезпеці", - додав Венс.
- 7 лютого генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що витрати на оборону європейських країн-членів НАТО і Канади зросли на 20% у 2024 році порівняно з попереднім роком.
- Американський міністр оборони Піт Хегсет запевнив, що США не відмовляються від союзників у Європі, однак вони не можуть бути постійним гарантом НАТО у фінансуванні, а "дивіденди миру" мають закінчитися.
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