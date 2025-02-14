"Головна загроза - не Китай і Росія": Венс заявив, що Європа відійшла від спільних цінностей зі США

Про це він сказав у своїй промові на Мюнхенській безпековій конференції.

"Загроза, яка мене найбільше турбує щодо Європи - це не Росія, не Китай, не будь-який інший зовнішній фактор. Мене хвилює загроза зсередини - відступ Європи від деяких її найважливіших цінностей, цінностей, які поділяють зі США", - заявив Венс.

За його словами, адміністрація президента Дональда Трампа стурбована європейською безпекою, а свобода слова у Великій Британії та по всьому ЄС відступає.

"Нам роками розказували, що ми спонсоруємо захист демократії, але коли ми бачимо, як європейські суди відміняють результати виборів, а топ посадовці загрожують скасувати інші, ми маємо задати собі питання - чи ми відповідаємо своїм же високим стандартам демократії?" - додав віцепрезидент.

Зокрема, він згадав про анулювання першого туру президентських виборів у Румунії у грудні 2024 року.

"Немає безпеки, якщо ви боїтеся голосів, думок і совісті, які керують вашими власними людьми... Якщо ви біжите, боячись власних виборців, Америка нічого не може для вас зробити. Вам потрібні демократичні мандати, щоб досягти чогось цінного в найближчі роки", - казав Венс стосовно Європи.

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Також американський віцепрезидент прокоментував незаконну міграцію.

"З усіх нагальних проблем, з якими стикаються представлені тут країни, я вважаю, що немає нічого більш нагального, ніж масова міграція", - підкреслив Венс.

Водночас він наголосив на необхідності збільшення Європою оборонних фінансових зобов'язань у регіоні.

"Я думаю, всі готові до обговорень, яким чином збільшити витрати на оборону. Це правильно, тому що президент Трамп сказав, що Європа мусить більше відіграти роль у безпеці цього континенту. Потрібно, щоб Європа збільшила свою роль, а Америка сконцентрувалась на регіонах світу, які в небезпеці", - додав Венс.