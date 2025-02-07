Європа й Канада у 2024 році збільшили оборонні витрати на 20%, - генсек НАТО Рютте
У п'ятницю, 7 лютого, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що витрати на оборону європейських країн-членів НАТО і Канади зросли на 20% у 2024 році порівняно з попереднім роком
Про це інформує Reuters.
"Я з нетерпінням чекаю на зустріч міністрів оборони в НАТО наступного тижня, де ми поговоримо про те, як краще і більше інвестувати в оборону", - наголосив Рютте.
У НАТО заявили, що збільшення витрат неамериканських членів Альянсу на 20% призвело до того, що їхні загальні витрати на оборону перевищили 485 млрд доларів.
У виданні зазначили, що це зростання відбулось на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа, який неодноразово закликав союзників збільшити свої оборонні видатки під час свого перебування на посаді.
"Ми підрахували цифри. Вони зростають. Фактично витрати Європи і Канади зросли на 20% у 2024 році, в результаті чого загальний обсяг додаткових інвестицій за останні роки збільшиться з 640 до 700 млрд доларів", - додав він.
За словами представників НАТО, наразі вони не можуть оприлюднити додаткові цифри. Але очікується, що вони будуть оголошені наступної середи на засіданні міністрів оборони країн Альянсу.
- 2 лютого генсек НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс має готуватися до війни, а Європа не повинна проявляти слабкості до Росії, бо "інакше Росія може щось спробувати, так само, як в Україні".
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