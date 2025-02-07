Європа й Канада у 2024 році збільшили оборонні витрати на 20%, - генсек НАТО Рютте

Про це інформує Reuters.

"Я з нетерпінням чекаю на зустріч міністрів оборони в НАТО наступного тижня, де ми поговоримо про те, як краще і більше інвестувати в оборону", - наголосив Рютте.

У НАТО заявили, що збільшення витрат неамериканських членів Альянсу на 20% призвело до того, що їхні загальні витрати на оборону перевищили 485 млрд доларів.

У виданні зазначили, що це зростання відбулось на тлі тиску з боку президента США Дональда Трампа, який неодноразово закликав союзників збільшити свої оборонні видатки під час свого перебування на посаді.

"Ми підрахували цифри. Вони зростають. Фактично витрати Європи і Канади зросли на 20% у 2024 році, в результаті чого загальний обсяг додаткових інвестицій за останні роки збільшиться з 640 до 700 млрд доларів", - додав він.

За словами представників НАТО, наразі вони не можуть оприлюднити додаткові цифри. Але очікується, що вони будуть оголошені наступної середи на засіданні міністрів оборони країн Альянсу.