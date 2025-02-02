"Росія може щось спробувати, як в Україні": Рютте закликав НАТО готуватися до війни та збільшувати оборонні витрати

Про це повідомляє Welt.

Рютте закликає Німеччину значно збільшити витрати на оборону та збільшити виробництво озброєнь.

"Німеччина повинна витрачати більше і виробляти більше, - сказав він, додавши, що країна має продовжувати обраний нею шлях як в Європі, так і в Україні.

Генсек НАТО підкреслив, що Німеччина "багато чого зробила правильно" з початку російської війни в Україні, "але враховуючи розмір німецької економіки, ми, природно, хочемо, щоб вони зробили набагато більше".

"Я вам дуже чітко кажу: ми повинні готуватися до війни. Це найкращий спосіб уникнути війни. Європа не повинна проявляти слабкості до Росії. Інакше Росія може щось спробувати, так само як в Україні", - наголосив Рютте.

Утім, на його думку, небезпека виходить не лише з Росії, а й з Китаю, який також "надзвичайно розширив" свої військові можливості.

Голова Альянсу також оголосив, що майбутня квота витрат на оборону становитиме значно більше як два відсотки. Понад дві третини країн - партнерів НАТО зараз витрачають більше ніж 2% на озброєння, зокрема завдяки президенту США Дональду Трампу, зауважив Рютте.

Партнери по Альянсу приймуть рішення щодо точних деталей оцінки в найближчі місяці, сказав Рютте, з огляду на наступний саміт НАТО в Гаазі, Нідерланди, у червні.

"Але я можу вас запевнити в одному: це буде набагато, набагато, набагато більше ніж 2%", - наголосив генсек НАТО.

На саміті дипломати очікують запеклих переговорів щодо вищої мети — 3 або 3,5 відсотка. У цьому контексті Рютте закликав партнерів по Альянсу до більшої солідарності.

"НАТО має триматися разом як Альянс. Але тягар має бути справедливо розподілений між Європою, Канадою та США. Щоб американці не платили занадто багато, а ми не платили занадто мало", - резюмував він.