НАТО виконає обіцянку про 40 млрд євро допомоги Україні в цьому році, - заступниця генсека

Про це вона сказала на засіданні Ради Україна-НАТО у Брюсселі, передає УП..

Шекеринська, яка головувала на засіданні, наголосила на зусиллях зі зближення України з НАТО за допомогою Центру допомоги НАТО у сфері безпеки та навчання (NSATU) та навчального центру JATEC.

"Вона зазначила, що члени Альянсу перебувають на шляху до виконання зобов'язань, щодо надання 40 мільярдів євро допомоги в галузі безпеки", – йдеться у повідомленні.

Також Шекеринська привітала збільшення інвестицій членів Альянсу в оборонну промисловість України.