НАТО виконає обіцянку про 40 млрд євро допомоги Україні в цьому році, - заступниця генсека
Заступниця генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринська заявила, що організація на шляху виконання плану фінансування України на 2025 рік
Про це вона сказала на засіданні Ради Україна-НАТО у Брюсселі, передає УП..
Шекеринська, яка головувала на засіданні, наголосила на зусиллях зі зближення України з НАТО за допомогою Центру допомоги НАТО у сфері безпеки та навчання (NSATU) та навчального центру JATEC.
"Вона зазначила, що члени Альянсу перебувають на шляху до виконання зобов'язань, щодо надання 40 мільярдів євро допомоги в галузі безпеки", – йдеться у повідомленні.
Також Шекеринська привітала збільшення інвестицій членів Альянсу в оборонну промисловість України.
- 17 січня голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс приймає від США частину відповідальності за координацію військової допомоги Україні.
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