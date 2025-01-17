"Постійна допомога є критично важливою": НАТО перебирає від США відповідальність за військову підтримку України

Про це Бауер сказав на засіданні Військового комітету начальників штабів оборони у Брюсселі, передає Суспільне.

"Після рамкової угоди, досягнутої у Вашингтоні, деякі механізми, які раніше організовували США, тепер переходять під контроль НАТО. SACU (Спеціальна консультаційна група з України - ред.) та IDCC (Міжнародний координаційний центр - ред.) - це була група країн, які допомагали Україні. Зараз НАТО перебирає на себе цю відповідальність. І США погодилися на це", - сказав Бауер.

Натівський чиновник наголосив, що такі зміни мають на меті створити сталі механізми допомоги та забезпечити Україні стабільність попри зміни політичної структури.

"Для таких людей, як генерал Сирський, який безпосередньо керує операціями на фронті, війна не залежить від того, що відбувається в Білому домі чи деінде. Війна триватиме і в понеділок. Тому постійна допомога для нього є критично важливою", - зазначив Бауер.

Адмірал наголосив, що НАТО має забезпечити Україну всім необхідним для продовження боротьби.

"Як сказав генеральний секретар, ми повинні зробити все, щоб Україна мала якомога сильнішу позицію на той момент, коли розпочнуться переговори. А до цього часу наша підтримка має бути максимально потужною", - сказав Бауер.