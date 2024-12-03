НАТО навряд чи запросить Україну до коаліції на засіданні 3 грудня, - Reuters

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що відповідне рішення зруйнує надії України на політичний імпульс в очікуванні на повернення Дональда Трампа до Білого дому.

У листі до своїх колег з НАТО напередодні засідання міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що запрошення усуне один з головних аргументів Росії у веденні війни, а саме - недопущення вступу України до Альянсу.

Натомість дипломати на умовах анонімності заявив, що серед 32 членів НАТО відсутні ознаки необхідного консенсусу для ухвалення такого рішення на зустрічі міністрів закордонних справ у Брюсселі.

Високопоставлений американський чиновник сказав, що зустріч буде зосереджена на посиленні підтримки України, щоб вона була в якомога сильнішій позиції наступного року, "вступаючи в можливі переговори".

"На досягнення консенсусу підуть тижні і місяці. Я не думаю, що це станеться завтра, я був би дуже здивований. Найкращий спосіб зробити це - збільшити фінансування, озброєння та мобілізацію", - заявив посадовець.