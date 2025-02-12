Ті, хто надто серйозно, настирливо й послідовно озвучує думку, що будь-які плани — чи то Президента України, чи то президента США — щодо закінчення війни не мають сенсу, якщо на них не погодиться Путін, завдають шкоди державі й піддають українське суспільство впливу російської пропаганди.

У те, що такі спікери — корисні ідіоти, я не вірю, бо це люди обізнані. Так само як і не вірю, що Путіна неможливо змусити виконати вимоги з позиції сили. Можна і треба. Але для цього потрібна консолідована суспільна й політична думка — як за океаном, так і тут. Виборці новообраного Трампа вірять йому й очікують результатів. Тиск та очікування від Зеленського ще більші, але рівень довіри — менший.

Читайте також: Трамп, Зеленський і рідкісноземельні ресурси: що насправді Київ пропонує Вашингтону. Пояснюємо Попри це, на один із пунктів плану перемоги, що стосується рідкісноземельних металів, уже є позитивна реакція і запит від США. Це ключовий момент, адже тепер бізнесмен Трамп зможе пояснити, чому продовжив витрачати гроші. У свідомості трампістів допомога Україні перестане бути "чорною дірою", де безслідно зникають кошти американських платників податків, і стане розумною інвестицією, що прямо відповідає загальній ідеї його виборчої кампанії: "Make America Great Again".

Цей попередній успіх можна і потрібно розвивати далі, адже наш девіз перемоги: "Make Russia Small Again".

І саме про це потрібно говорити. Це має бути в центрі уваги експертів. Проте, на жаль, потреби різних партій, інтереси яких обслуговують ті чи інші експерти, не завжди ставлять державний суверенітет на перше місце. Нищівна критика влади триває навіть тоді, коли плани Банкової — хоч і не завжди, але цього разу — збігаються з державними інтересами України.