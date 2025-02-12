На фронті від початку доби відбулось 74 боєзіткнення, з них 22 – на Покровському напрямку

Про це йдеться у зведенні Генштабу станом на 16:00.

Від російських артилерійських обстрілів продовжують потерпати прикордонні райони України, зокрема, населені пункти Рудак, Марчихина Буда, Фотовиж, Вільна Слобода, Біла Береза, Степанівка, Середина Буда, Липа, Стара Гута, Лугівка, Нова Гута, Тимоновичі, Попівка на Сумщині та Гута-Студенецька на Чернігівщині.

Ситуація на основних напрямках

На Куп'янському напрямку ворог п'ять разів атакував українські позиції поблизу населених пунктів Кіндрашівка, Петропавлівка, Новосілка, Піщане та Загризове, три боєзіткнення тривають до цього часу.

На Лиманському напрямку російські підрозділи продовжують атакувати в районах населених пунктів Копанки, Новомихайлівка, Новолюбівка, Ямполівка та Колодязі. З початку доби на цьому напрямку українські воїни вже відбили чотири ворожі атаки, наразі продовжується ще одне боєзіткнення.

На Сіверському напрямку зафіксували два боєзіткнення, один штурм противника відбили Сили оборони в районі Білогорівки, одне боєзіткнення триває до цього часу.

На Краматорському напрямку тривають три боєзіткнення в районах Часового Яру та Васюківки.

На Торецькому напрямку відбулося вісім ворожих атак. Ворог був активним в районах Торецька та Щербинівки. У Генштабі зазначили, що українські захисники дають гідну відсіч. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Покровському напрямку окупанти здійснили вже 22 атаки на позиції Сил оборони в районах населених пунктів Водяне Друге, Єлизаветівка, Промінь, Звірове, Надіївка, Успенівка, Андріївка, Олександрівка, Дачне та Шевченко. Українські воїни відбили 17 атак противника, п’ять боєзіткнень тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку загарбники 11 разів йшли в наступ на позиції українських військ поблизу населених пунктів Костянтинопіль, Бурлацьке та Рівнопіль, чотири боєзіткнення тривають до цього часу.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили одну ворожу атаку в районі Кам’янського. Авіаційних ударів некерованими ракетами зазнали населені пункти Новопіль та Кам’янське.

На Оріхівському напрямку ворог застосував штурмову авіацію в районі населеного пункту П’ятихатки.

На Харківському та Придніпровському напрямках окупант активних дій не проводив.

На Курщині українські воїни за сьогодні відбили шість атак загарбників, ще п'ять боєзіткнень тривають до цього часу. Крім того, ворог завдав 10 авіаційних ударів, скинувши 14 керованих бомб, та здійснив 293 артилерійських обстрілів, зокрема 18 із реактивних систем залпового вогню.

На інших напрямках на даний час суттєвих змін не відмічено, додали в Генштабі.