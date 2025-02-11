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Від початку доби на фронті відбулось 60 боєзіткнень, третина з них - на Покровському напрямку

Марія Науменко
11 лютого, 2025 вiвторок
16:31
Війна з Росією ЗСУ. Війна з Росією. Військові новини

Від початку доби 11 лютого на російсько-українському фронті відбулося 60 бойових зіткнень. Сили оборони відбили 17 ворожих атак на Покровському напрямку, 2 - тривають досі

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Про це йдеться у звіті Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від початку доби від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Попівка, Пономаренки, Рясне, Покровка  Сумської області; Клинова-Новоселівка Харківської області. Під авіаударом була Грем’ячка Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Харківському напрямку від ударів ворожої авіації постраждали Золочів та Ветеринарне.

На Куп’янському напрямку російські окупанти 4 рази атакували позиції Сил оборони в районах Кіндрашівки, Петропавлівки та Загризового, на цей час триває один бій.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 4  атаки на позиції українців поблизу населених пунктів Новосергіївка, Зелений Гай, Новолюбівка та Ямполівка.

На Краматорському напрямку українські захисники відбивають 4 штурмових дії російських загарбників, ворог намагається прорватися в районах Васюківки, Григорівки та Часового Яру. Противник завдав авіаудару  КАБом по Дружківці.

На Торецькому напрямку наші захисники відбили 6 атак окупантів поблизу Торецька, Диліївки та Щербинівки, ще чотири бойових зіткнення тривають.  Під авіаударами опинилися Катеринівка та Олександро-Шультине.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 19 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій в районах населених пунктів Тарасівка, Єлизаветівка, Промінь, Лисівка, Котлине, Молодецьке, Удачне, Надіївка, Олексіївка, Дачне та Шевченко. Сили оборони стримують натиск та відбили 17 атак противника, 2  боєзіткнення тривають дотепер. Авіаційних ударів зазнали Покровськ, Леонтовичі та Муравка.

На Новопавлівському напрямку ворог 5 разів намагався прорвати оборону наших захисників в районі Костянтинополя. На даний час триває один бій.

На Гуляйпільському напрямку відбулось 2 боєзіткнення з противником в районі населеного пункту Чарівне.

На Оріхівському напрямку ворог завдав авіаудару по району населеного пункту Омельник, скинувши сім КАБів.

На Придніпровському напрямку противник скинув дві авіабомби на населений пункт Придніпровське.

На Курському напрямку з початку доби відбулось 12 боєзіткнень, 8 з яких тривають дотепер. Крім того, ворог завдав 8 авіаційних ударів, скинувши 13 КАБ.

На решті напрямків без особливих змін.

  • За добу 10 лютого між двома арміями на фронті відбулося 139 бойових зіткнень. На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 47 штурмів.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
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Військові новини
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